أرتيزان كيتشن في فندق باب القصر يحصد جائزة "أفضل تجربة برنش" ضمن حفل جوائز "What’s On" أبوظبي 2024

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق باب القصر حصول مطعمه الراقي "أرتيزان كيتشن" على جائزة الوجهة المفضلة لتناول وجبة البرنش ضمن حفل جوائز "What’s On" أبوظبي 2024.
ويسلّط هذا التكريم الضوء على التزام أرتيزان كيتشن بتحقيق التميّز في مجال التجارب الذوقية من خلال منح زواره باقات برنش مُذهلة يستمتعون خلالها بإطلالة خلابة على أفق مدينة أبوظبي الساحر، فضلًا عن تمكنّه من استقطاب زوار المدينة والمقيمين فيها وتجاوز سقف توقعاتهم، حيث يقدم هذا المطعم الحاصل على العديد من الجوائز المرموقة مزيجًا رائعًا من الأطباق العالمية الشهية على مدار اليوم، وقد أصبحت بوفيهات البرنش التي يقدمها حديث الجميع نظراً لتميزها وغنى النكهات المقدمة فيها كالبيض المُعدّ حسب رغبة الضيف والكرواسان الطازج والبيتزا اللذيذة.
وأعرب السيد إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي مسؤول إدارة الأغذية والمشروبات لدى فندق باب القصر، عن سعادته بهذا التكريم وقال: "يشرفنا حصولنا على جائزة الوجهة المفضلة لتناول وجبة البرنش ضمن حفل جوائز "What’s On" أبوظبي 2024، ففوزنا هذا شهادةٌ لنا على تفاني فريق طهاتنا وتميز التجارب الذوقية التي نسعى دومًا لمنحها لضيوفنا. ولا بد لنا من الإعراب عن خالص شكرنا وامتنانا لسكان أبوظبي على اختيارهم لمطعم أرتيزان كيتشن، ونتطلّع قدمًا إلى مواصلة التفوق على التوقعات".
يُذكر أن جوائز "What’s On" أبوظبي تسلط الضوء على المنشآت المرموقة والأماكن التي تستحق الزيارة من خلال تكريمها وتقديرها، وقد منحت حتى الآن 42 جائزةً تكريمية من شأنها تقدير الامتياز ضمن مختلف الفئات. وقد تمّ اختيار الغالبية العظمى من هذه الفئات بالاستناد إلى تصويت الجمهور، إلّا أن فريق "What’s On" هو من يختار الفائزين بالجوائز الكبرى الأربع، ويعمل على انتقاء أفضل الوجهات الترفيهية في أبوظبي.
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