"e& enterprise" تسلط الضوء على الجهود الطموحة للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، 7مارس 2024: أعلنت "e& enterprise " عن مواصلة جهودها الرامية إلى دعم رؤية المملكة 2030 وسعيها المستمر لدفع مسار التطور التكنولوجي في المملكة العربية السعودية وتسريع عملية التحول الرقمي فيها.
جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته "e& enterprise" بالتعاون مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي ومؤسسة البيانات الدولية (IDC)، بحضور أكثر من 150 مسؤولاً تنفيذياً في مختلف المجالات من القطاعين العام والخاص. وبحث المسؤولون خلال الملتقى المشهد الرقمي الراهن في المملكة، واستثمارات "e& enterprise"في المنطقة ومساهمتها في تحقيق أهداف رؤية 2030، بالإضافة إلى شراكتها مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، ومساهمة حلولها التقنية في تمكين المؤسسات من دفع عجلة الابتكار داخل المملكة.
وباعتبارها شريكاً تكنولوجياً موثقاً في مجال الحلول المتكاملة، تعمل "e& enterprise" على تزويد المؤسسات بابتكارات جذابة وقوية لمساعدتها في تحقيق أقصى قدر من القيمة، والتغلب على التحديات المتعلقة بالاستثمارات الرقمية. حيث يساعد التطبيق واسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات وإنترنت الأشياء وغيرها في تعزيز طموحات التحول الرقمي في المملكة.
وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ "e& enterprise": «تمثل المملكة العربية السعودية سوقاً مهماً لـ "e& enterprise". ونرى في رؤية المملكة 2030 الطموحة وفي سعي الشركات لتبني التطورات الرقمية فرصةً كبيرةً لدعم مسيرتنا نحو تحقيق هذه الأجندة الطموحة. ومن خلال تبني الحلول التقنية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة الذكية والحوسبة السحابية، ستتمكن "e& enterprise" من جعل رؤية المملكة واقعاً ملموساً.»
وفي أجواء مليئة بالابتكار، قال المدير التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي جاوتام ساشيتال: "نعيش تحولًا استثنائيًا في المشهد الرقمي في المملكة العربية السعودية، يشبه للنهضة، لن يؤدي ذلك إلى تغيير المشهد الاقتصادي في المملكة فحسب، بل سيعيد تشكيل حياة سكانها بشكل أساسي، وتكمن قوة البصيرة لشركات مثل e&Enterprise، التي تقود مجال التكنولوجيا المتطورة في المملكة وتحولها الرقمي في مقدمة هذه الرحلة". مضيفًا: "لدينا حرص كبير لرؤية هذا التطور، لاسيما في المدن الذكية، ومع تقنيات مثل إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، التي تحمل إمكانات هائلة لإعادة تشكيل المشهد الحضري وتحسين بعض مؤشرات جودة الحياة بنسبة تُقدر بـ 30%. التطور الرقمي للمدن جاريًا منذ سنوات، وما نراه في كافد اليوم ما هو إلا معاينة لكيفية قيام التكنولوجيا بتحويل الحياة الحضرية والتنمية المستدامة."
تسريع تحقيق الطموحات الرقمية للمملكة العربية السعودية
تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع يؤهلها لتحقيق نمو رائع، حيث تتوقع "مؤسسة البيانات الرقمية" أن ترتفع قيمة سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات السعودية إلى 6.4 مليار دولار بحلول العام 2027. ولهذا تسعى "e& enterprise" جاهدةً لتعزيز حضور المملكة كقوة رقمية عالمية.
من جانبه قال طارق العنقري، الرئيس التنفيذي لـ "e& enterprise" في المملكة العربية السعودية: «نهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتحول الرقمي لتمكين المؤسسات في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المملكة. ونهدف من خلال تطوير ونشر الحلول الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وابتكارات الأمن السيبراني، إلى المشاركة الفعالة في دعم الأولويات الوطنية ودفع الكفاءة والاستدامة والنمو الاقتصادي. كما نسعى أيضاً إلى تعزيز مساهمتنا في تحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وتمكين القوى العاملة الرقمية المحلية.»
ولإظهار التزامها الراسخ بتحقيق رؤية 2030 وزيادة فرص العمل، تقود "e& enterprise" عملية إنشاء مركز اتصال ذكي ومتطور، ومن المتوقع أن يوظف أكثر من 350 مواطناً سعودياً. يتمتع المركز بموقعٍ استراتيجي على شارع الملك عبد الله، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثاني من العام 2024، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 2400 متر مربع ويوفر 410 مقعداَ ومزود بأحدث التقنيات لتقديم خدمات دعم استثنائية للعملاء، ما يساعد في ترسيخ حضور الشركة على الصعيد الإقليمي.
والجدير بالإشارة أن منصة "engageX" الخاصة بالشركة، والتي تعمل على تعزيز تجارب العملاء، قد حصلت على التراخيص من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بما في ذلك ترخيص الرسائل النصية القصيرة وترخيص مركز الاتصال، ما يفتح الأفق واسعا لتحقيق فرصٍ كبيرة في المملكة العربية السعودية.
وتماشياً مع أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية ومبادرة السعودية الخضراء، عقدت "e& enterprise" تحالفاً استراتيجياً مع السوق المالية السعودية، وستقود "e& enterprise" من خلال هذه الشراكة عمليات الاستدامة في السوق السعودي. ومن المتوقع أن يحقق هذا التعاون امتيازات حصرية للسوق المالية السعودية وشركاتها المدرجة، بما في ذلك الوصول المجاني إلى برنامج الاستدامة الاستشاري الذي أُطلق خلال مؤتمر "كوب 28". وتخطط الجهتان أيضاً لإنشاء منصة استدامة تعاونية لتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات المدرجة.
ومن المقرر كذلك أن تتولى "e& enterprise"عملية تعزيز التطور الرقمي في الدولة من خلال حلولها الشاملة للمدن الذكية، حيث تستخدم هذه الحلول إنترنت الأشياء لإنشاء شبكة من التطبيقات الفردية التي تعمل معاً بسلاسة، ما يعزز عمليات وخدمات المدن بجوانبها المختلفة. وتمهد هذه العملية الشاملة والمصممة لتلبية مختلف الاحتياجات نحو تحقيق مستقبل ذكي ومستدام، من خلال المدن الذكية وإدارة الطاقة بكفاءة وغيرها الكثير.
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