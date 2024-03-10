بنك التنمية الاجتماعية يحصد جائزة "فوربس الشرق الأوسط للمسؤولية الاجتماعية" عن فئة قطاع الأعمال

(MENAFN
- Weber Shandwick) المملكة العربية السعودية، الرياض، ٧ مارس 2024: حصل بنك التنمية الاجتماعية، أكبر بنك تمويلي تنموي شامل في الشرق الأوسط، على جائزة "فوربس الشرق الأوسط للمسؤولية الاجتماعية" عن فئة قطاع الأعمال، التي عقدت بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات. وحاز البنك على الجائزة نظير التميز في تقديم حزمة من الورش التعليمية لتطوير صناعة ريادة الأعمال في المملكة خلال عام 2024. وحظي البنك بالتصنيف ضمن أهم 50 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك في العدد الخاص، الذي نشرته مجلة فوربس الشرق الأوسط.
وتسلم الدرع التقديري ممثل البنك الأستاذ فهد بن علي الأشقر، المدير التنفيذي لتطوير المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية، الذي قدمه كل من إبراهيم بن ناصر المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات، وممثل مجلة فوربس الشرق الأوسط، وذلك في حفل التكريم، الذي عقد مؤخراً في الرياض.
وأوضحت مجلة فوربس الشرق الأوسط في عدد خاص أصدرته بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى إلى تحقيق الريادة في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر، وذلك عبر تقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وبرامج ادخارية هادفة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة. وأكدت أن البنك يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الشمول المالي وتكافؤ الفرص ودعم الابتكار والصناعة والبنية التحتية وتهيئة الفرص الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي والرفاه الاقتصادي بدعم محدودي الدخل وأصحاب الاحتياجات الخاصة. وذكرت دور البنك في تمكين المرأة والحد من أوجه التمييز ودعم استدامة توفر الخدمات بالمدن والمحافظات، إضافة إلى الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وكذلك تحفيز مساهمة القطاع غير الربحي بالناتج المحلي.
وتعليقاً على هذه المناسبة، قال م. سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية:" نتوجه بالشكر الجزيل إلى المركز الوطني للمسؤولية والدراسات ومجلة فوربس الشرق الأوسط على هذا التكريم. ونفخر بأن المسؤولية الاجتماعية تحتل موقع الأولوية لدينا في بنك التنمية الاجتماعية، بوصفها أحد أهم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة. وسوف نواصل بذل المزيد من الجهود لتطوير البرامج والمبادرات، التي تساهم في الارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية بأساليب أكثر فعالية وعلى أوسع نطاق ممكن، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030."
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية، يقدم العديد من الخدمات المالية وغير المالية، التي تهدف إلى الارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية مثل برنامج تجسير المخصص لتحويل المنشآت متناهية الصغر للأسر المنتجة إلى منشآت اقتصادية مستدامة، إضافة إلى برامج زود الأجيال الادخاري وكنف وغيرها. وتؤدي تلك البرامج دوراً أساسياً في تعزيز المنظومة الاجتماعية والرفاه في المملكة.
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