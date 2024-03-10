تعاون ببجي موبايل مع سلسلة المانغا العالمية الشهيرة SPY×FAMILY

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 07 مارس 2024: أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شعبية في العالم، اليوم عن شراكتها الجديدة كلياً مع سلسلة الأنيمي المحبوبة عالمياً SPY×FAMILY.
SPY×FAMILY هي سلسلة أنمي ومانغا يابانية نالت استحساناً كبيراً لدى الجماهير ، تدور أحداثها حول جاسوس يُدعى Twilight مكلّف بإحباط تهديد يترصّد السلام الهش بين دولتين متنافستين هما Westalis وOstania. ويتعيّن على Twilight التمكن من التواصل مع هدفه في Ostania تكوين عائلة مثل Loid Forger وتسجيل "طفلته" في مدرسة مرموقة. لكنه لا يعلم أن ابنته بالتبني Anya هي وسيطة فكرية يمكنها قراءة الأفكار، وأن زوجته الجديدة Yor هي قاتلة سرية ماهرة. ويقع السلام العالمي في أيدي هذه العائلة المكونة من ثلاثة أفراد يخفون هوياتهم الحقيقية عن بعضهم بعضًا.
ألّف القصة الأصلية تاتسويا إندو، ومن ثم تم تحويلها إلى سلسلة من قبل مجلة "Shonen Jump+" منذ مارس 2019. وفازت السلسلة بالعديد من جوائز المانجا، وتجاوزت اعتباراً من مارس 2024 إجمالي 35 مليون نسخة متداولة لأجزائها الـ13.
تعاونت ببجي موبايل في الماضي مع سلاسل أنيمي أخرى شهيرة عالمياً مثل DRAGON BALL SUPER وNEON GENESIS EVANGELION وJUJUTSU KAISEN. وستجلب اللعبة من خلال شراكتها مع SPY× FAMILY مجموعة من المحتوى الجديد من سلسلة الأنمي هذه إلى ساحات القتال في المستقبل القريب، لذلك ترقبوا المزيد من التفاصيل.
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