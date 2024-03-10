COTTI COFFEE تصل إلى إنجاز بامتلاكها 7,000 متجر حول العالم وتُطلق حملة عالمية جديدة احتفاءً بهذا الإنجاز

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Beijing, China (ARAB NEWSWIRE)
في السادس من مارس، افتتحت COTTI COFFEE، الراعي العالمي للفرق الوطنية الأرجنتينية لكرة القدم، متجرها الافتتاحي في دبي وأطلقت حملة ترويجية "جميع المشروبات بـ10 درهم إماراتي"، احتفالاً بوصولها إلى 7,000 متجر حول العالم. من المقرر أن تستمر هذه الحملة حتى الحادي والثلاثين من مايو. كما يفتتح متجر جديد في الدوحة أيضًا في مارس بنفس العرض الخاص.
بدأت COTTI COFFEE رسميًا توسعها العالمي في عام 2023، مغطية أسواق في جنوب شرق آسيا، شرق آسيا، أمريكا الشمالية، الشرق الأوسط، وأستراليا. مع عمليات تمتد عبر 28 دولة ومنطقة حول العالم، شهدت العلامة التجارية نموًا سريعًا في كل من حجم العلامة وحصة السوق. تلتزم COTTI COFFEE بتقديم منتجات قهوة عالية الجودة، فعالة من حيث التكلفة، ومريحة، إلى جانب تجربة علامة تجارية شبابية وأنيقة.
أكد ظهور COTTI COFFEE كقوة رئيسية في صناعة القهوة على تميز منتجاتها. في يونيو 2023، حازت العلامة على 13 جائزة ذهبية وبلاتينية لحبوب قهوتها في مسابقة تذوق القهوة الدولية IIAC. يُبرز استخدام حبوب الأرابيكا عالية الجودة 100% التزام العلامة بالجودة ويضمن للمستهلكين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من نكهات القهوة الفريدة. في يوليو من نفس العام، أنشأت COTTI COFFEE قاعدة سلسلة التوريد العالمية التي تدمج بين البحث والتطوير والإنتاج وضبط الجودة، مما عزز قدرات سلسلة التوريد لديها. مستفيدة من خبرة تشغيلية غنية وفهم عميق لاحتياجات المستهلكين في سوق القهوة، أطلقت COTTI COFFEE مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك القهوة بالحليب المتعددة الاستخدامات، قهوة الشاي، قهوة حليب الأرز، والمشروبات غير القهوية، متنوعة لتلبية الطلبات الاستهلاكية الجديدة. ولتلبية احتياجات مختلف الدول والمناطق، قدمت العلامة أيضًا تخصصات إقليمية مثل القهوة الفيتنامية، ماتشا أوت لاتيه، كوكو كوتي، فرابيه حليب الليتشي، وسبراركلينغ كولد برو، وقد لاقت جميعها استقبالًا حارًا.
إلى جانب تقديمها لنكهات فريدة، تُعرف COTTI COFFEE أيضًا بابتكارها التكنولوجي في السوق. من خلال تنزيل تطبيق COTTI COFFEE الرسمي، يحصل العملاء على وصول إلى المعلومات الترويجية ويمكنهم وضع طلباتهم مسبقًا بسهولة عبر أجهزتهم المحمولة، مما يتيح إدارة الوقت بكفاءة أكبر. يمكن للعملاء أيضًا تخصيص مشروباتهم من خلال اختيار أحجام الأكواب، الإضافات، ومستويات السكر لتناسب تفضيلاتهم. في يناير 2024، قدمت COTTI COFFEE تقدمًا كبيرًا آخر مع إطلاق استراتيجية التعاون بين الإنسان والروبوت، معلنةً عن التبني الواسع النطاق لتطبيقات الروبوتات في متاجرها حول العالم.
علاوة على ذلك، فإن التوسع السريع في حجم علامة COTTI COFFEE التجارية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنموذج تشغيل العلامة التجارية المبتكر. بعيدًا عن نهج الترخيص التقليدي أو الإدارة المباشرة، اعتمدت العلامة آلية شراكة جديدة. تخلق هذه الاستراتيجية نظام إدارة أميبا متكامل مع شركاء التعاون، مما يعظم من قوة COTTI COFFEE في العلامة التجارية، سلسلة التوريد، وتكنولوجيا المعلومات. يسهل مثل هذا الترتيب الابتكار الشامل في نظام التشغيل الرقمي، مما يمكّن الطرفين من استغلال مزاياهما على أكمل وجه. علاوة على ذلك، أنشأت COTTI COFFEE نظام شراكة مدى الحياة، مضمونةً استدامة تعاوناتها التجارية.
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