"عبد الواحد الرستماني" الوكيل الحصري لسيارات "شيري" الصينية في الإمارات

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أعلنت مجموعة عبد الواحد الرستماني الرائدة عن حصولها على الوكالة الحصرية لتوزيع سيارات "شيري" الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس رؤية المجموعتين المشتركة التي تتمحور حول التفرّد والتميز وتقديم الحلول المبتكرة في مجال التنقل، وذلك خلال حفل مميز أقيم يوم أمس الأربعاء في فندق رويال أتلانتس بدبي.
وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي في مجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: "نقف اليوم على أعتاب حقبة جديدة تمهّد لنا الطريق لتحقيق أهدافنا، وتساعدنا على تقديم أعلى مستوى من الجودة لخدمة عملائنا ومجتمعاتنا، حيث تعد شراكتنا مع "شيري" حلقة وصل بين ثقافتيْ الإمارات والصين، وخطوة فاعلة نهدف من خلالها للارتقاء بتجربة العملاء، و توطيد أواصر العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. وبفضل رؤية قيادة الإمارات الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، استطاعت الدولة أن تخلق بيئة داعمة للنمو والابتكار والتميز، ما مهّد الطريق لازدهارها الاقتصادي وعزز مكانتها الرائدة عالمياً."
وقال تشاو تشين، نائب رئيس شركة "شيري": "تتوافق شراكتنا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني مع أهدافنا المتمثلة في وضع معايير جديدة للتميز في قطاع السيارات في دولة الإمارات، ونحن سعداء جداً بهذا التعاون."
وخلال حفل الإطلاق، تم الكشف عن طرازات "شيري" الرائدة التي ستتوفر في الأسواق الإماراتية، وهي "تيجو 8 برو ماكس"، و"تيجو 7 برو ماكس"، و"تيجو 8 برو الهجينة القابلة للشحن"، كما تضمَّن الحفل أنشطة تفاعلية متنوعة، وحظي بحضور نخبة من أبرز الشخصيات في هذا المجال.
وقامت شركة عبد الواحد الرستماني بافتتاح صالة عرض "شيري" الأولى في الإمارات في شارع الشيخ محمد بن زايد بالشارقة بهدف تعزيز تجربة العملاء وضمان رضاهم، وتهدف إلى توسيع نطاق تواجدها في الدولة لخدمة عملائها في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية وتوفير طرازاتها الاستثنائية للعملاء في جميع أنحاء الدولة.
وقال زاهر صباغ، مدير "شيري الإمارات": "لطالما عُرفت مجموعة عبد الواحد الرستماني بالتزامها بتقديم الحلول المتطورة ذات الجودة العالية بهدف تعزيز ثقة ورضا العملاء، ونكمل اليوم هذه المسيرة، ونمضي بكل عزم وثقة محافظين على التزامنا بالابتكار في سبيل خدمة مجتمعاتنا. أمّا "شيري"، فقد أثبتت من خلال سعيها المستمر لتحقيق أهدافها أن لا شيء مستحيل. وتعد "شيري" اليوم إحدى أبرز الشركات في مجال السيارات في العالم، ما يؤكد تميّزها ودورها الكبير في مستقبل التنقل المستدام."
وتتطلع كل من "شيري" ومجموعة عبد الواحد الرستماني إلى خوض مرحلة جديدة من التميز في مجال السيارات في دولة الإمارات، وتعزيز تجربة العملاء وتقديم حلول أكثر ابتكاراً وذكاءً لخدمة الدولة والمنطقة والعالم. وتدعو شركة "شيري" ومجموعة عبد الواحد الرستماني سكّان الدولة لاكتشاف روعة الابتكار والرفاهية من خلال التعرّف على سيارات "شيري" عن قُرب، والاستعداد لمستقبلٍ تبرز فيه حلول التنقل المستدامة.
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