متحف "آرتي ميوزيوم دبي" في دبي مول يحتفي بحلول شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- mslgroup) أعلن متحف "آرتي ميوزيوم دبي" عن احتفاله بحلول شهر رمضان المبارك عبر توفير تجربة فريدة لضيوفه وعائلاتهم، وذلك ابتداء من تاريخ الأحد 10 مارس الجاري.
ويقدم "مقهى آرتي"، المتميز بطاولته التي تستعرض مجموعة رائعة من فنون الوسائط، شراب "ميلك شيك التمر" الخالي من الكافيين والمخصص لشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العمل الفني المؤقت الجديد "زهر البرقوق"، والمستوحى من الهلال، الذي يعد العلامة المميزة لاحتفالات الشهر الفضيل.
وسيتمكن ضيوف دبي وسكانها من الاستمتاع بتجربة استثنائية خلال زيارتهم لمعرض "الطبيعة الخالدة" المذهل في متحف "آرتي ميوزيوم دبي". وتجذب هذه التجربة التفاعلية حواس الضيوف عبر 14 منطقة منظمة على نحو فائق الدقة، إذ تستعرض كل منها جمال الطبيعة الملهم وقوتها الأساسية.
وافتتح المتحف الفني الرقمي المميز، من إنتاج شركة التصميم الرقمي الكورية العالمية، ديستريكت، أبوابه في دبي خلال شهر فبراير 2024.
ويقع في الطابق الثاني من دبي مول بجوار جاليري لافاييت، إذ يسهل الوصول إليه من قبل زوار المول في أي وقت من اليوم.
آرتي ميوزيوم دبي
السعر: يبدأ من 109 درهماً إماراتياً للبالغين (ساعات الصباح الباكر والأوقات المسائية)
للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية للمتحف:
يمكنكم الحصول على التذاكر عبر زيارة الرابط التالي:
الموقع: دبي مول، الطابق 2، قرب غاليري لافاييت
التاريخ: يتوفر هذا العرض ابتداء من 10 مارس 2024 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
ساعات العمل خلال شهر رمضان: من 10 صباحاً إلى 12 صباحاً خلال أيام الأسبوع ومن 10 صباحاً إلى 1 صباحاً في عطلة نهاية الأسبوع
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