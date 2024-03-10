الإمارات توجه تحذيرا لمواطنيها قبيل رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذرت وزارة الداخلية الإماراتية وجهات حكومية عدة مع قرب حلول شهر رمضان المواطنين الإماراتيين من إرسال أموال تبرعاتهم وزكاتهم لحسابات مجهولة على مواقع التواصل و"التي تنشط كل عام في هذا الشهر".

ودعت الداخلية وعدة جهات حكومية، الأفراد إلى "توجيه أموالهم إلى الجمعيات الخيرية المرخصة والمعنية بجمع التبرعات والزكاة، وضمان إيصالها إلى مستحقيها من المحتاجين من الفقراء، والحذر من الحسابات المجهولة التي تروج لأعمال خير مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستهدف الاستيلاء على أموال المحسنين".

ورصدت صحيفة "الإمارات اليوم" خلال الأيام الماضية، ومع اقتراب شهر رمضان، نشاط إعلانات احتيالية عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل الهاتفية، تدعو الأفراد إلى التبرع لهم بصدقاتهم وزكاتهم، تحت ذريعة "حملات إفطار الصائم، ومساعدة الأسر المحتاجة في لفتة ظاهرها إنساني يجسد روح الإخاء والتكافل بين أطياف المجتمع عن طريق تحويل المساعدات المالية على أرقام حسابات مصرفية، وفي حقيقتها عمليات احتيال تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر مواطنون إماراتيون ومقيمون أنهم رصدوا أخيرا، انتشار إعلانات ورسائل عدة، تصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات الهاتفية، فضلا عن الرسائل الهاتفية والبريد الإلكتروني، تحثهم على "التبرع لحملات إفطار صائم، وقوافل خيرية، وحالات مرضية، مصحوبة بصور لأماكن وأشخاص خارج الدولة، وأرقام حسابات لتحويل مبالغ مالية عليها".