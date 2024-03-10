بحلة جديدة .. خدمات بريدية ومالية يقدمها البريد الأردني حديثاً تُهم المواطن

بحلة جديدة .. خدمات بريدية ومالية يقدمها البريد الأردني حديثاً تُهم المواطن
التاريخ
3/10/2024 1:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
"بحلة جديدة ".. خدمات بريدية ومالية يقدمها البريد الأردني حديثاً تُهم المواطن
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