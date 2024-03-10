الجيش الروسي يسقط 4 مسيرات جوية معادية فوق مقاطعة بيلغورود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش دمرت أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير اثنتين من هذه المسيرات الجوية المعادية، خلال الليلة الماضية. وفي صباح يوم 10 مارس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية كذلك طائرتين بدون طيار أوكرانيتين.

وجاء في البيان: "في حوالي الساعة 06:40 بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات جوية من نوع الطائرات على أهداف في الأراضي الروسية. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق فوق مقاطعة بيلغورود".

وفي ليلة 9 مارس، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 47 طائرة مسيرة دفعة واحدة، من بينها 41 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف. وتم تحييد ثلاث طائرات بدون طيار في مقاطعة فولغوغراد، و2 في مقاطعة كورسك، وأخرى في مقاطعة بيلغورود.

روسيا اليوم