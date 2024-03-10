إصابتان بحادثي تدهور على الطريق الصحراوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجة.



وبيّن العتوم، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة صغيرة على الطريق الصحراوي منطقة الحميمة باتجاه عمّان، ونتج عنه إصابة واحدة، تم نقلها إلى مركز طبي القويرة.



وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور صهريج مُحمل بمادة T1 على الطريق الصحراوي بعد منطقة الحميمة، ونتج عن الحادث إصابة السائق، تم نقله إلى مركز طبي القويرة، وتم طمر مادة T1 المُنسكبة على الشارع العام.



وأوضح العتوم أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على الصحراوي منطقة زميلة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.



وحول أبرز الضبوطات، قال العتوم إنه تم ضبط مركبتين سائقيها غير مرخصين، كما تم ضبط سائق مركبة شحن تلاعب بلوحة الأرقام، وتم ضبط سائق مركبة شحن يدخن النرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي.