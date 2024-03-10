Sunday, 10 March 2024 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السير: إجراءات مُشدّدة بحق الاصطفاف المزدوج والعرضي خلال رمضان

3/10/2024 1:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم1 مصعب مرايات، من إدارة السير المركزية، إنه سيتم فرض خطة صارمة وإجراءات قانونية مُشددة بحق السائقين الذين يرتكبون مخالفة الوقوف المزدوج والعرضي، خاصة خلال فترة ساعات المساء، من شهر رمضان المبارك.
وأضاف مرايات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن مجموعات السير سوف تتواجد بشكل موسع خلال أيام شهر رمضان على مختلف التقاطعات والطرق الرئيسية، وستكون سرعة الاستجابة بقدر اسرع للتعامل مع أي ملاحظة في أقل من دقيقتين.
وأكد على ضرورة تقيد السائقين بقواعد السير وعدم القيادة بسرعة خلال ساعات ما قبل الإفطار.













MENAFN10032024000208011052ID1107956838

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث