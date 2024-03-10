السير: إجراءات مُشدّدة بحق الاصطفاف المزدوج والعرضي خلال رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم1 مصعب مرايات، من إدارة السير المركزية، إنه سيتم فرض خطة صارمة وإجراءات قانونية مُشددة بحق السائقين الذين يرتكبون مخالفة الوقوف المزدوج والعرضي، خاصة خلال فترة ساعات المساء، من شهر رمضان المبارك.
وأضاف مرايات، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن مجموعات السير سوف تتواجد بشكل موسع خلال أيام شهر رمضان على مختلف التقاطعات والطرق الرئيسية، وستكون سرعة الاستجابة بقدر اسرع للتعامل مع أي ملاحظة في أقل من دقيقتين.
وأكد على ضرورة تقيد السائقين بقواعد السير وعدم القيادة بسرعة خلال ساعات ما قبل الإفطار.
MENAFN10032024000208011052ID1107956838
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.