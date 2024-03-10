3 إصابات على الأقل بتصادم 6 مركبات على طريق الكمالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص على الأقل، صباح اليوم، إثر حادث تصادم وقع بين 6 مركبات على طريق الكمالية.
وقالت إدارة السير لـ " الوكيل الإخباري" إن المجموعات في موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى من خلال الدفاع المدني، وحالتهم العامة متوسطة.
وبيّنت الإدارة أن العمل جارٍ على رفع العوائق عن الطريق، وإعادة فتح السير أمام المركبات.
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