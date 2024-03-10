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3 إصابات على الأقل بتصادم 6 مركبات على طريق الكمالية

3/10/2024 1:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص على الأقل، صباح اليوم، إثر حادث تصادم وقع بين 6 مركبات على طريق الكمالية.


وقالت إدارة السير لـ " الوكيل الإخباري" إن المجموعات في موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى من خلال الدفاع المدني، وحالتهم العامة متوسطة.


وبيّنت الإدارة أن العمل جارٍ على رفع العوائق عن الطريق، وإعادة فتح السير أمام المركبات.


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