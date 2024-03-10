بلومبرغ: شركات أجنبية بدأت بإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بدأت شركات من النمسا وألمانيا والدنمارك وتركيا العمل على إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" السبت.

وقالت "بلومبرغ" إن الحكومات والمسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في حالة ترقب لعملية إعادة إعمار تشير تقديرات بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن قيمتها قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار من رأس المال العام والخاص. وبعد تعديل هذا الرقم بما يتناسب مع التضخم، فإنه يعادل أكثر من خمسة أضعاف خطة مارشال التي مولتها الولايات المتحدة والتي عززت النهضة الصناعية في أوروبا بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت "بلومبرغ" أن الشركات التركية تقوم بإعادة بناء الجسور والطرق، وتقدم مولدات طاقة ومراكز طبية متنقلة، على أمل الحصول على ميزة عندما تبدأ المنافسة على العقود الكبيرة. وأنجز مقاولو البناء الأتراك 70 مشروعا في أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار خلال عامين، حسب السلطات التركية.

بدورها، تقوم الشركات الألمانية والنمساوية بترميم البنية الأساسية والمنشآت الدفاعية، بينما قدمت الدنمارك مبلغ 130 مليون دولار لترميم مركز بناء السفن في نيكولايف بجنوب أوكرانيا.

روسيا اليوم