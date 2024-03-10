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مستشفى شهداء الأقصى يناشد المجتمع الدولي لإدخال الأدوية

3/10/2024 1:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة خليل الدقران إن وصول جثامين أكثر من 37 شهيدا و118 جريحا خلال الساعات الماضية.


وأضاف أن القصف على المحافظة الوسطى ومنطقة المواصي بخان يونس مستمر منذ أمس، منوها أنهم لا يستطيعوا استقبال الإصابات لنقص الأمكنة والمواد الطبية.


وتابع " معظم المستشفيات المجاورة لمستشفانا خرجت عن الخدمة ونقدم رعاية صحية متواضعة للجرحى، ولا توجد غرف عمليات كافية."


وناشد المجتمع الدولي إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والعالم لتحويل الحالات الصعبة إلى خارج قطاع غزة وفتح المعابر.


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