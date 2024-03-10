Sunday, 10 March 2024 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا.. مقتل امرأة وإصابة زوجها في قصف أوكراني لمقاطعة كورسك

3/10/2024 1:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، عبر قناته على تيلغرام، إن القوات الأوكرانية، قصفت من جديد أراضي هذه المقاطعة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.
وأشار الحاكم إلى أن القصف الأوكراني استهدف قرية كولباكي وتسبب بمقتل سيدة مدنية وإصابة زوجها بجروح.

وأضاف ستاروفويت: "نتيجة لإصابة مباشرة بقذيفة، اشتعلت النيران في بيت سكني، وتسبب ذلك بموت امرأة من السكان . وأصيب زوجها بحروق شديدة، وهو يتلقى الآن رعاية طبية مؤهلة في المستشفى".
ونوه الحاكم بأن منزلا آخر تضرر نتيجة القصف المعادي.
ووفقا له، تسبب قصف القوات الأوكرانية كذلك بانقطاع الكهرباء بشكل جزئي في القرية. وهرع رجال الإطفاء ومجموعات الإنقاذ على وجه السرعة إلى مكان الحريق.

MENAFN10032024000208011052ID1107956833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث