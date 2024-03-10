روسيا.. مقتل امرأة وإصابة زوجها في قصف أوكراني لمقاطعة كورسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، عبر قناته على تيلغرام، إن القوات الأوكرانية، قصفت من جديد أراضي هذه المقاطعة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.وأشار الحاكم إلى أن القصف الأوكراني استهدف قرية كولباكي وتسبب بمقتل سيدة مدنية وإصابة زوجها بجروح.

وأضاف ستاروفويت: "نتيجة لإصابة مباشرة بقذيفة، اشتعلت النيران في بيت سكني، وتسبب ذلك بموت امرأة من السكان . وأصيب زوجها بحروق شديدة، وهو يتلقى الآن رعاية طبية مؤهلة في المستشفى".

ونوه الحاكم بأن منزلا آخر تضرر نتيجة القصف المعادي.

ووفقا له، تسبب قصف القوات الأوكرانية كذلك بانقطاع الكهرباء بشكل جزئي في القرية. وهرع رجال الإطفاء ومجموعات الإنقاذ على وجه السرعة إلى مكان الحريق.