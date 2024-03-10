أرتيتا يشيد بشجاعة رامسديل بعد خطأ فادح أمام برنتفورد

أظهر آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال قدرته على التعافي بعد خطأ فادح أهدى برنتفورد هدف التعادل، وذلك عندما حافظ على هذا التعادل مرتين قبل أن يمنح هدف متأخر الفوز لفريقه ويعيد الضغط على منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفقد حارس منتخب إنجلترا مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح ديفيد رايا هذا الموسم، لكن مع عدم إمكانية مشاركة رايا المعار من برنتفورد بدأ رامسديل أول مباراة مع أرسنال منذ السابع من يناير كانون الثاني الماضي.

وتحول الشوط الأول الهادئ لرامسديل إلى كابوس في الوقت المحتسب بدل الضائع منه، عندما تأخر في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضها يوان ويسا وتصطدم في قدمه وتسكن الشباك.

وحاول مشجعو الفريق الزائر مضايقة رامسديل كثيرا خلال المباراة بمقارنته مع رايا وإطلاق هتافات ساخرة في كل مرة يلمس فيها الكرة.

لكن حارس إنجلترا تصدى لفرصتين في الشوط الثاني ليحافظ على النتيجة 1-1 قبل أن يرسل كاي هافرتس ضربة رأس متأخرة في المرمى ليضع أرسنال على القمة للمرة الأولى منذ عشية عيد الميلاد بفوزه 2-1 على ضيفه.

وظهر رامسديل مبتسما بعد صفارة النهاية بين أحضان زملائه وأرتيتا الذي وصفوه بأنه "شخص يتمتع بشخصية هائلة وشجاعة".

وأشاد أرتيتا برد فعل رامسديل على الخطأ، قائلا "لست متفاجئا لأن الفريق والملعب بأكمله كانا خلفه وكان يحظى بالاحترام والإعجاب.

"أردنا حقا الفوز من أجله في تلك اللحظة وقد ساعدنا حقا على الفوز".

وتحدث توماس فرانك مدرب برنتفورد أيضا مع رامسدال بعد صفارة النهاية.

وقال فرانك "قلت إنني أعتقد أنه حارس جيد للغاية ولم أرغب في أن يتعرض لهذا الموقف. لا أعتقد أن ذلك كان خطأ بل كان ضغطا جيدا للغاية من ويسا".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز