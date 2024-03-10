ما حقيقة انتحار داني ألفيش نجم برشلونة السابق داخل السجن؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تؤكد انتحار البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق داخل السجن.

وأكد الصحفي البرازيلي بابلو بوركيكي على صفحته الشخصية على موقع إكس خبر انتحار ألفيش إلا أنه لم تصدر أي أخبار من هيئات رسمية ولم تعلن إدارة السجن الذي يقبع فيه لاعب برشلونة السابق عن انتحاره، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

فيما لم تؤكد جوانا سانز طليقة داني ألفيس أي شيء يخص الأمر، على العكس قامت بعد نشر الخبر بوضع صورة لها من صالة الألعاب الرياضية.

فيما أكد موقع القناة البرتغالية tvprime أن هذا التصريح ليس أكثر من أخبار كاذبة ينشرها صحفي كاذب، في شكل "تصيد"، ولذلك فإن خبر وفاة دانييل ألفيس غير صحيح.

جدير بالذكر أن ألفيس حاول الانتحار مسبقا داخل السجن بسبب اتهامه بالاغتصاب والحكم عليه بالسجن لمدة 9 أعوام وهو ما تسبب له بأزمة نفسية حادة، ودخوله في حالة اكتئاب دفعته لمحاولة إنهاء حياته إلا أن إدارة السجن الذي يقبع فيه نجحت في إنقاذه، وفقا لما نشرته صحف برازيلية وإسبانية.

وبحسب وسائل الإعلام في البرازيل فإن إدارة السجن فعلت بروتوكول الطوارئ خشية انتحار داني ألفيش لا سيما مع محاولته قتل نفسه إلا أن آخر الأنباء تفيد بإنهاء ألفيش حياته على الرغم من محاولة إدارة السجن منعه من ذلك.

وفي 22 من فبراير الماضي حكمت محكمة في برشلونة، على النجم الدولي البرازيلي السابق بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأدانت المحكمة العليا بكتالونيا وقتها داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه.

فيما ألزمت المحكمة في حكمها لاعب برشلونة السابق بدفع 163 ألف دولار (150 ألف يورو) كتعويض للضحية، كما حكم عليه أيضا بأمر تقييدي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، وفق "فوربس".





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