الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان الفضيل

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، بما يراعي نظام الساعات المعتمدة والمتماشية مع طبيعة الشهر الفضيل، حيث سيتمكن المتعاملون من الحصول على الخدمات في المبنى الرئيسي للإدارة في منطقة الجافلية وفي مركز المنارة ومركز الطوار الجديد، وباقي المراكز الخارجية التابعة لإقامة دبي المتواجدة في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى مركز الخدمات آمر

من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميا باستثناء الجمعة إذ ستبدأ الخدمات من الـ 9

صباحًا – 12

ظهرًا ومن 2 ظهرًا إلى 5

مساء.

فيما تتاح الخدمات على مدار الـ 24 ساعة في مركز سعادة المتعاملين – خدمات المطار المبنى 3، وعبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أما في مركز سعادة المتعاملين في العوير يبدأ الموظفون في استقبال المتعاملين من الساعة 6 صباحا – العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

كما أوضحت إقامة دبي أن الجمهور سيكون بمقدوره الاتصال بمركز آمر لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 على مدار الساعة للاستفسار، طوال أيام الشهر الكريم، وذلك حرصاً على مواصلة الاتصال والتواصل مع المتعاملين، وتوفير جميع الخدمات التي تلبي حاجاتهم، وترتقي بمتطلباتهم.

وتحرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على استدامة توفير الخدمات وإنجاز المعاملات في أوقات قياسية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها في تقديم أعلى معايير الخدمات المتميزة، بما يسهل على المتعاملين ويسرع في إنجاز معاملاتهم.

وهنأت إقامة دبي بهذه المناسبة جميع أبناء الشعب الإماراتي والمقيمين في الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.





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