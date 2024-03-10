عانى من أزمة شديدة في التنفس .. فاكتشف الأطباء ساكناً غريباً في رئته

فوجئ رجل هندي بعد زيارة الطبيب جراء معاناته الشديدة من مشكلة التنفس في بساكن غريب في رئته.

وفي التفاصيل فقد اشتكى رجل يبلغ من العمر 55 عاما من صعوبة في التنفس زار على إثرها مستشفى أمريثا في ولاية كيرالا لتلقي العلاج، ومع تدهور حالة المريض، أجرى قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى فحصاً موسعاً للوصول إلى سبب المشكلة وسرعان ما اكتشف الأطباء وجود صرصور طوله 4 سم في رئة المريض.

أجرى فريق طبي عملية استغرقت ثماني ساعات لإخراج الصرصور من رئة الرجل، في تحد كبير للأطباء لأن المريض كان يعاني بالفعل مسبقا من أمراض أخرى في الجهاز التنفسي.

وتمكن الأطباء بصعوبة من إخراج الصرصور من رئتي الرجل، وبحسب التقارير، كانت حالة الرجل الطبية بدأت تسوء جداً لأن الصرصور بدأ في التحلل داخل رئته.

وقال رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية في تصريحات نشرها موقع Asianet News Online إنه من النادر أن تعلق الأجسام الغريبة في الرئتين، مرجحاً دخول الصرصور إلى الجهاز التنفسي للرجل من خلال أنبوب تم إدخاله في رقبته لتسهيل إمداده بالأكسجين بسبب مشاكل التنفس التي يعاني منها.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن حادث مماثل من الولايات المتحدة حيث تم العثور في على مئات الحشرات الحية داخل الممرات الأنفية والجيوب الأنفية لأحد المرضى، وكشف الدكتور ديفيد كارلسون، الذي عالج الرجل، أن بعض اليرقات التي كانت موجودة داخل جسم الرجل كانت بحجم إصبع الخنصر.



