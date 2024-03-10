بايدن: نتانياهو يضر إسرائيل بطريقة إدارته للحرب في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يلحق الضرر بإسرائيل بعدم بذل المزيد من الجهد لتجنب مقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، في ظل اتساع هوة الخلاف بين الزعيمين.

وقال بايدن مساء السبت في مقابلة مع جوناثان كيبهارت من قناة "إم إس إن بي سي" إنه يعتقد أن نتانياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه لحق إسرائيل في ملاحقة حماس بعد هجوم 7 أكتوبر، لكنه قال إن نتانياهو "يجب أن يولي المزيد من الاهتمام بالأرواح البريئة التي تفقد نتيجة للإجراءات المتخذة".

وقال بايدن عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة: "إنه يتعارض مع ما تمثله إسرائيل. وأعتقد أنه خطأ كبير"، مضيفا أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح في غزة، التي يعيش بها أكثر من 3ر1 مليون فلسطيني، هو "خط أحمر" بالنسبة له، لكنه قال إنه لن يتوقف عن تزويد اسرائيل بالأسلحة مثل صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية التي تحمي المدنيين الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية في المنطقة.

وأضاف بايدن إنه على استعداد لعرض موقفه مباشرة على الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك القيام برحلة أخرى إلى إسرائيل.

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن انتقد إسرائيل في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الخميس الماضي. ويواجه الرئيس الأمريكي، الذي يسعى لولاية ثانية في نوفمبر المقبل، اضطرابات متزايدة داخل حزبه، الديمقراطي، فيما يتعلق بطريقة تعامله مع الحرب التي دخلت الآن شهرها السادس.

وقال في كلمته التي قوبلت بتصفيق الديمقراطيين: "يجب على إسرائيل أن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتضمن عدم تعرض العاملين في المجال الإنساني لإطلاق النيران"، مضيفا أن "حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية".

وأضاف بايدن "لا يمكن أن نقتل 30 ألف فلسطيني آخرين"، معتمدا الرقم الذي أصدرته وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة. وقال إن إسرائيل تفقد الدعم على مستوى العالم.

ويتعرض بايدن لضغوط من كثيرين لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقبل أسبوع، وصفت نائبة الرئيس كامالا هاريس صراحة أوضاع الناس في قطاع غزة بأنها "غير إنسانية" وتمثل "كارثة إنسانية".

ونظرا للوضع المذري، بدأ الجيش الأمريكي بإنزال المواد الغذائية والمساعدات على غزة من الجو.

وتعمل الولايات المتحدة أيضا، جنبا إلى جنب مع شركاء دوليين، على إنشاء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة حتى تتمكن السفن الكبيرة من توصيل إمدادات الإغاثة عن طريق البحر.





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