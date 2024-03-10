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بايدن: لا يوجد خط أحمر تجاه إسرائيل ولن أتخلى عنها أبدا

3/10/2024 12:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل وإنه لن يمنع عنها الأسلحة ولن يتخلى عنها أبدا، لكنه وجه انتقادات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وأضاف بايدن في حوار مع شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأميركية أنه لا يمكن أن يقتل 30 ألف فلسطيني آخر نتيجة لملاحقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، لافتا إلى أن هناك طرقا أخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها الحركة، على حد تعبيره.


وذكر الرئيس الأميركي أنه طلب من الإسرائيليين "عدم ارتكاب الأخطاء التي قامت بها بلاده سابقا"، وقال "في أول مرة زرت إسرائيل جلست مع مجلس الحرب وطلبت منه ألا يكرر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة".


وقال بايدن إن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حق الدفاع عن إسرائيل وملاحقة حماس، ولكن "عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك".
واعتبر الرئيس الأميركي أن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، وفق قوله.
وأكد بايدن أنه يريد أن يرى وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للأسرى والمحتجزين.


وأشار إلى أن حماس "تريد وقفا شاملا لإطلاق النار لأنها ترى أن لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة"، وفق تعبيره.


وتعمل الولايات المتحدة وقطر ومصر على التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة قبل شهر رمضان، لكن المفاوضات التي أجريت هذا الأسبوع في القاهرة لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة.


لكن بايدن أكد في حديثه مع الشبكة الأميركية اعتقاده أنه من الممكن التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وقال "لن أستسلم بشأن ذلك".


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