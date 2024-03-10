قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله وبلدة بيرزيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، العديد من الأحياء بمدينة رام الله، وبلدة بيرزيت، وأعتقلت ثلاثة فلسطينيين.
وأفادت مصادر، باقتحام قوات الاحتلال حي المصايف، وحي البلوع، وشارع الارسال، وحاصرت بنايات سكنية ومنازل وداهمتها بعد تفجير ابوابها وفتشتها، واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم سيدة، ونقلتهم إلى أحد مراكز الاعتقال.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله واقتحمت وفتشت العديد من منازل الفلسطينيين.
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