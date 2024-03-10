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قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله وبلدة بيرزيت

3/10/2024 12:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، العديد من الأحياء بمدينة رام الله، وبلدة بيرزيت، وأعتقلت ثلاثة فلسطينيين.


وأفادت مصادر، باقتحام قوات الاحتلال حي المصايف، وحي البلوع، وشارع الارسال، وحاصرت بنايات سكنية ومنازل وداهمتها بعد تفجير ابوابها وفتشتها، واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم سيدة، ونقلتهم إلى أحد مراكز الاعتقال.


كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله واقتحمت وفتشت العديد من منازل الفلسطينيين.


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