82 شهيدا بغزة واستهداف متواصل لمنتظري المساعدات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة والسلطات الصحية في غزة اليوم الأحد باستشهاد 82 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة، وكذلك في إطلاق نار على منتظري مساعدات غذائية.



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و222 مصابا.



وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 30 ألفا و960 شهيدا والجرحى إلى 72 ألفا و524.



وفي آخر مجزرة نفذها، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن عددا من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية استشهدوا بإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال قرب دوار الكويت في مدينة غزة.



وأضاف أن فرق الإنقاذ وجدت صعوبة في الوصول إليهم جراء استمرار إطلاق النار باتجاه أي جسم يتحرك في المنطقة.

