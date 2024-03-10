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ازدحام مروري خانق إثر تعطّل مركبة داخل نفق صويلح

3/10/2024 12:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن الطريق الواصل بين نفق صويلح باتجاه دوار الصناعة شهد اثراً مرورياً ملموساً صباح اليوم، بسبب تعطّل مركبة داخل النفق.


وبينت الإدارة أن سائق المركبة تركها مُعطلة داخل النفق وغادر الموقع، الأمر الذي أحدث الازدحام.
ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال العبور من النفق لحين رفع العوائق.


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