ازدحام مروري خانق إثر تعطّل مركبة داخل نفق صويلح

ازدحام مروري خانق إثر تعطّل مركبة داخل نفق صويلح
التاريخ
3/10/2024 12:09:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن الطريق الواصل بين نفق صويلح باتجاه دوار الصناعة شهد اثراً مرورياً ملموساً صباح اليوم، بسبب تعطّل مركبة داخل النفق.
وبينت الإدارة أن سائق المركبة تركها مُعطلة داخل النفق وغادر الموقع، الأمر الذي أحدث الازدحام.
ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال العبور من النفق لحين رفع العوائق.
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