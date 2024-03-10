وظائف شاغرة في وزارات وبلديات - تفاصيل

وظائف شاغرة في وزارات وبلديات - تفاصيل
التاريخ
3/10/2024 12:09:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارات وجامعات وبلديات عن توفر عدد من الشواغر لديها.
كما دعت وزارات وبلديات مرشحين لإجراء الاختبار التنافسي.
وتاليا التفاصيل:
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