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بايدن يُقر حزمة بقيمة 467.5 مليار دولار لتفادي إغلاق حكومي جزئي

3/10/2024 12:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتّفاقا بشأن الميزانية، غداة المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، لتجنيب الولايات المتحدة شللاً جزئياً للإدارة الفيدرالية.


وصادق أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار، على الرغم من اعتراض جمهوريين عدة على بعض النفقات.


ويمكّن الاتفاق الذي يغطي نصف القوانين الـ12 التي يتعيّن إقرارها في العام 2024، مجموعة من الوكالات والوزارات من مواصلة العمل، على غرار الزراعة والتجارة والعدل والعلوم والبيئة والإسكان والنقل، وذلك حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.


من دون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ربع الساعة الأخير، كانت هذه الإدارات ستتوقف عن العمل في واقعة تُطلق عليها في الولايات المتحدة تسمية "الإغلاق".


وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الديموقراطي وقّع النص أمس السبت.


وتم ترحيل النصف الثاني من الميزانية والذي يتضمن موضوعات حساسة على غرار الجيش وأمن الحدود، إلى حزمة ثانية يتوقّع أن تصل إلى مكتب بايدن بحلول 22 آذار الجاري.

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