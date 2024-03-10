Sunday, 10 March 2024 09:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق حملة خير الاردن عبر مجموعة الراية لتأمين وجبات غذائية للأشقاء في غزة خلال شهر رمضان

3/10/2024 12:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت قبل قليل حملة خير الاردن عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، ، وبالتعاون مع وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لتأمين وجبات غذائية جاهزة، لأهلنا في غزة خلال شهر رمضان المبارك.


وستمتد الحملة تحت عنوان (#خير_الأردن) لغاية الساعة السابعة مساءً لنستقبل تبرعاتكم عبر الوسائل التالية :


ارقام التواصل والتبرع مباشرة :
065820077 أو 065820088
او على حساب كلك على الرقم : 0798839444


او على الحساب البنكي / البنك العربي الإسلامي على الرقم 90909501
أو البنك الاسلامي الاردني / 2298530


وتُنفذ الحملة لتجهيز وإرسال وجبات غذائية لرمضان للأشقاء في غزة من خلال وقفية "ثريد" وشركة الولاء وايصالها من خلال القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


MENAFN10032024000208011052ID1107956768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث