انطلاق حملة خير الاردن عبر مجموعة الراية لتأمين وجبات غذائية للأشقاء في غزة خلال شهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت قبل قليل حملة خير الاردن عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، ، وبالتعاون مع وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لتأمين وجبات غذائية جاهزة، لأهلنا في غزة خلال شهر رمضان المبارك.



وستمتد الحملة تحت عنوان (#خير_الأردن) لغاية الساعة السابعة مساءً لنستقبل تبرعاتكم عبر الوسائل التالية :



ارقام التواصل والتبرع مباشرة :

065820077 أو 065820088

او على حساب كلك على الرقم : 0798839444



او على الحساب البنكي / البنك العربي الإسلامي على الرقم 90909501

أو البنك الاسلامي الاردني / 2298530



وتُنفذ الحملة لتجهيز وإرسال وجبات غذائية لرمضان للأشقاء في غزة من خلال وقفية "ثريد" وشركة الولاء وايصالها من خلال القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

