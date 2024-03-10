انطلاق حملة خير الاردن عبر مجموعة الراية لتأمين وجبات غذائية للأشقاء في غزة خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت قبل قليل حملة خير الاردن عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، ، وبالتعاون مع وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لتأمين وجبات غذائية جاهزة، لأهلنا في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وستمتد الحملة تحت عنوان (#خير_الأردن) لغاية الساعة السابعة مساءً لنستقبل تبرعاتكم عبر الوسائل التالية :
ارقام التواصل والتبرع مباشرة :
065820077 أو 065820088
او على حساب كلك على الرقم : 0798839444
او على الحساب البنكي / البنك العربي الإسلامي على الرقم 90909501
أو البنك الاسلامي الاردني / 2298530
وتُنفذ الحملة لتجهيز وإرسال وجبات غذائية لرمضان للأشقاء في غزة من خلال وقفية "ثريد" وشركة الولاء وايصالها من خلال القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
MENAFN10032024000208011052ID1107956768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.