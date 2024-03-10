ترامب يعتقد أن بوتين قد يستغل ضعف بايدن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع أن يأخذ في الاعتبار ضعف رئيس الدولة الحالي جو بايدن عند تنفيذ سياساته.وقال ترامب لمؤيديه يوم أمس السبت: "أريد أن أخبركم، لو كان يوجد لديكم رئيس قادر حقا مثلي، كنا سنعيش في أمان كامل. وكما تعلمون، يتحدث بوتين الآن عن الأسلحة النووية. هل تعرفون لماذا؟ لأنه يعلم أن رئيس الولايات المتحدة أحمق".

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي ينتخبه شعب الولايات المتحدة، لكن جو بايدن هو الأفضل بالنسبة لروسيا لأنه "شخص أكثر خبرة ويمكن التنبؤ به، وهو سياسي من الطراز القديم".

من جانبه، اعتبر ترامب نفسه أن هذه الكلمات مجاملة له، موضحا أنه في ظل إدارة بايدن الضعيفة، "ستحصل روسيا على أوكرانيا". وشدد ترامب عدة مرات في السابق، على أنه "عمل بشكل جيد" مع بوتين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل. وفي 25 أبريل 2023، أعلن بايدن أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية. وكان سلفه ترامب قد أعلن أنه سيدخل السباق في نوفمبر 2022 ويعتبر الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض هذه الانتخابات.