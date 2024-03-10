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موقع: في أوكرانيا يتحدثون عن الخيانة بعد تدمير باتريوت

3/10/2024 12:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال موقع Strana، إن الكثير من الخبراء الأوكرانيين لا يستبعدون وجود "عامل الخيانة" بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الأمريكية من طراز "باتريوت" في دونباس.


ووفقا للمقالة، تضطر القوات الأوكرانية إلى نقل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها إلى مكان أقرب لخط المواجهة، ولهذا السبب تقع في منطقة الإصابة المحتملة.
وأضافت المقالة: "لا يستبعد الخبراء كذلك، احتمال وجود عامل الخيانة. وبحسب هذا الطرح قام أحد العسكريين الأوكرانيين بإبلاغ الروس بمسار حركة بطاريات باتريوت".


يوم أمس السبت، نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لصاروخ من مجمع "إسكندر-إم" وهو يصيب معدات أوكرانية في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.


ووفقا لبيان الوزارة، تم خلال هذه الضربة الصاروخية تدمير منظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز "إس-300".


وفي وقت لاحق، أعلن مصدر عسكري روسي لوكالة نوفوستي، أن من بين منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية التي تم تدميرها بالقصف الصاروخي الروسي، هناك منظومتين من طراز Patriot أمريكية الصنع.

RT

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