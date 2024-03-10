مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة
التاريخ
3/10/2024 12:09:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش وتُقر اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021.
في المقابل تنظم لجنة الصحة والغذاء زيارة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء للاطلاع على آلية الرقابة على الغذاء في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
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