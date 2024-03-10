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مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة

3/10/2024 12:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش وتُقر اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021.


في المقابل تنظم لجنة الصحة والغذاء زيارة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء للاطلاع على آلية الرقابة على الغذاء في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

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