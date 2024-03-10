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تحري هلال شهر رمضان في الأردن اليوم

3/10/2024 12:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الأحد.


وأشار الحسنات إلى أن مديريات الإفتاء في كافة المحافظات ستفتح أبوابها لاستقبال الشهادة برؤية هلال شهر رمضان المبارك.


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