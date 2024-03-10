تحري هلال شهر رمضان في الأردن اليوم

تحري هلال شهر رمضان في الأردن اليوم
التاريخ
3/10/2024 12:09:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الأحد.
وأشار الحسنات إلى أن مديريات الإفتاء في كافة المحافظات ستفتح أبوابها لاستقبال الشهادة برؤية هلال شهر رمضان المبارك.
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