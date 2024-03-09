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البحرين تؤكد أهمية مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في توحيد الرؤى الإعلامية

3/9/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 3 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اليوم السبت أهمية استضافة المملكة للدورة ال16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون كملتقى خليجي يحتفي بالإبداع الإعلامي ودوره المهم في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى المنطقة وتكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخ خالد بن حمد بمناسبة الاعلان عن تنظم وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج جائزة (الدانة للدراما) بالتزامن مع الدورة ال16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي تستضيفها مملكة البحرين في مايو المقبل.
وأشاد بإطلاق جائزة (الدانة للدراما) لتحفيز النجوم على الإبداع والتميز في مجال الدراما منوها بالمكانة الرائدة للدراما الخليجية وما قدمته من أعمال على امتداد تاريخها لتأتي تلك الجائزة لتقدير عطاءات المبدعين في هذا المجال.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه النسخة من المهرجان مكملة للنجاحات التي شهدتها النسخ السابقة وتمنى لجميع المشاركين في جائزة (الدانة للدراما) التوفيق والنجاح.
ومن جانبه أكد وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي أن الوزارة ترحب باستضافة هذه الدورة مؤكدا أنها ستسخر كافة إمكاناتها لإنجاح الحدث انطلاقا من دورها المستمر في تعزيز التعاون والترابط بين الهيئات والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونيةالرسمية والخاصة وتنمية الإنتاج الإعلامي المشترك.
وأشار الى حرص الوزارة المتواصل على تشجيع المبدعين متمنيا لجميع المشاركين في المهرجان والجائزة التوفيق والنجاح.
وبدوره عبر مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أمين عام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون مجري القحطاني عن ثقته في أن جوائز (الدانة للدراما) إضافة كبيرة ونقلة نوعية للدورة ال16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وتحفيزا للابداع والتميز لتضاف إلى جوائز الاشرعة الخاصة بالمسابقات الاذاعية والتلفزيونية ومسابقات الاعلام الرقمي والافلام للقطاعين العام والخاص والافراد.
وأوضح أن المهرجان وعبر تاريخه العريق الذي بدأ منذ عام 1980 يعد حدثا اعلاميا وفنيا كبيرا وملتقى للرواد والنجوم وصانعا للمبدعين.
يذكر أن مرحلة تلقي الترشيحات لجائزة (الدانة) قد بدأت منذ يوم أمس الجمعة الموافق 8 مارس وستستمر حتى 25 إبريل المقبل من خلال الموقع الإلكتروني لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون.
وسيتم تقييم المشاركات من خلال لجنة تحكيم تضم مجموعة من كبار النقاد والمختصين في المجال الفني من الدول الخليجية والعربية حيث سيتم فرز النتائج في التاسع من مايو المقبل.
ومن ثم سيتم الإعلان عن الأسماء والأعمال الفائزة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة بينما سيتم تسليم الفائزين الجوائز في ختام أعمال الدورة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي ستقام بمملكة البحرين من 28 إلى 30 مايو 2024.
وتضم جائزة (الدانة للدراما) تسع فئات هي أفضل عمل درامي (مسلسل اجتماعي - مسلسل كوميدي) وأفضل ممثل دور أول وأفضل ممثلة دور أول وأفضل ممثل صاعد (شاب وشابة) وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل نص وأفضل مخرج ويبلغ مجموع قيمة جميع الجوائز 110 آلاف دولار. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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