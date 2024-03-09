البحرين تؤكد أهمية مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في توحيد الرؤى الإعلامية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 3 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اليوم السبت أهمية استضافة المملكة للدورة ال16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون كملتقى خليجي يحتفي بالإبداع الإعلامي ودوره المهم في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى المنطقة وتكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخ خالد بن حمد بمناسبة الاعلان عن تنظم وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج جائزة (الدانة للدراما) بالتزامن مع الدورة ال16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي تستضيفها مملكة البحرين في مايو المقبل.
وأشاد بإطلاق جائزة (الدانة للدراما) لتحفيز النجوم على الإبداع والتميز في مجال الدراما منوها بالمكانة الرائدة للدراما الخليجية وما قدمته من أعمال على امتداد تاريخها لتأتي تلك الجائزة لتقدير عطاءات المبدعين في هذا المجال.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه النسخة من المهرجان مكملة للنجاحات التي شهدتها النسخ السابقة وتمنى لجميع المشاركين في جائزة (الدانة للدراما) التوفيق والنجاح.
ومن جانبه أكد وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي أن الوزارة ترحب باستضافة هذه الدورة مؤكدا أنها ستسخر كافة إمكاناتها لإنجاح الحدث انطلاقا من دورها المستمر في تعزيز التعاون والترابط بين الهيئات والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونيةالرسمية والخاصة وتنمية الإنتاج الإعلامي المشترك.
وأشار الى حرص الوزارة المتواصل على تشجيع المبدعين متمنيا لجميع المشاركين في المهرجان والجائزة التوفيق والنجاح.
وبدوره عبر مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أمين عام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون مجري القحطاني عن ثقته في أن جوائز (الدانة للدراما) إضافة كبيرة ونقلة نوعية للدورة ال16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وتحفيزا للابداع والتميز لتضاف إلى جوائز الاشرعة الخاصة بالمسابقات الاذاعية والتلفزيونية ومسابقات الاعلام الرقمي والافلام للقطاعين العام والخاص والافراد.
وأوضح أن المهرجان وعبر تاريخه العريق الذي بدأ منذ عام 1980 يعد حدثا اعلاميا وفنيا كبيرا وملتقى للرواد والنجوم وصانعا للمبدعين.
يذكر أن مرحلة تلقي الترشيحات لجائزة (الدانة) قد بدأت منذ يوم أمس الجمعة الموافق 8 مارس وستستمر حتى 25 إبريل المقبل من خلال الموقع الإلكتروني لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون.
وسيتم تقييم المشاركات من خلال لجنة تحكيم تضم مجموعة من كبار النقاد والمختصين في المجال الفني من الدول الخليجية والعربية حيث سيتم فرز النتائج في التاسع من مايو المقبل.
ومن ثم سيتم الإعلان عن الأسماء والأعمال الفائزة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة بينما سيتم تسليم الفائزين الجوائز في ختام أعمال الدورة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي ستقام بمملكة البحرين من 28 إلى 30 مايو 2024.
وتضم جائزة (الدانة للدراما) تسع فئات هي أفضل عمل درامي (مسلسل اجتماعي - مسلسل كوميدي) وأفضل ممثل دور أول وأفضل ممثلة دور أول وأفضل ممثل صاعد (شاب وشابة) وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل نص وأفضل مخرج ويبلغ مجموع قيمة جميع الجوائز 110 آلاف دولار. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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