اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إيقاف إطلاق النار بالسودان خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 9 – 3 (كونا) –- رحب اليمن اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى إيقاف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن القرار "يمثل فرصة هامة لحقن الدماء وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الذي يتطلع له الشعب السوداني الشقيق".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني اللازم لمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني مجددة موقف اليمن الثابت في دعم كل ما يحقق للسودان أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا مقدما من المملكة المتحدة يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان أثناء شهر رمضان المبارك وسعي جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويدعو القرار - الذي حظي بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت - جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويصادف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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