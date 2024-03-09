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اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إيقاف إطلاق النار بالسودان خلال شهر رمضان

3/9/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 9 – 3 (كونا) –- رحب اليمن اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى إيقاف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن القرار "يمثل فرصة هامة لحقن الدماء وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الذي يتطلع له الشعب السوداني الشقيق".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني اللازم لمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني مجددة موقف اليمن الثابت في دعم كل ما يحقق للسودان أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا مقدما من المملكة المتحدة يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان أثناء شهر رمضان المبارك وسعي جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويدعو القرار - الذي حظي بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت - جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويصادف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين. (النهاية)

س ن ص / م م ج




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