القوات الأمريكية تعلن إسقاط 28 طائرة مسيرة للحوثيين مع تصاعد وتيرة الهجمات بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 3 (كونا) -– أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم السبت أن القوات الأمريكية وقوات التحالف أسقطتا 28 طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي مع تصاعد وتيرة الهجمات في منطقة البحر الأحمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أنه "في يوم 9 مارس بين الساعة الرابعة و20:8 مساء (بتوقيت صنعاء) تخللت هذه الفترة المزيد من الاشتباكات حيث تمكنت القوات الأمريكية وقوات التحالف من إسقاط 28 طائرة مسيرة".
وأكد البيان أن "السفن التابعة للبحرية الأمريكية وسفن التحالف لم تتعرض لضرر جراء تلك الهجمات فيما لم ترد تقارير من السفن التجارية في المنطقة عن وقوع أي أضرار".
وأوضح أن "هذه الاجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وكانت الخارجية الأمريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا الحوثي خصوصا السفن التي تحمل مساعدات إنسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح "الإرهاب" بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN09032024000071011013ID1107956703
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