Sunday, 10 March 2024 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات الأمريكية تعلن إسقاط 28 طائرة مسيرة للحوثيين مع تصاعد وتيرة الهجمات بالبحر الأحمر

3/9/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 3 (كونا) -– أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم السبت أن القوات الأمريكية وقوات التحالف أسقطتا 28 طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي مع تصاعد وتيرة الهجمات في منطقة البحر الأحمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أنه "في يوم 9 مارس بين الساعة الرابعة و20:8 مساء (بتوقيت صنعاء) تخللت هذه الفترة المزيد من الاشتباكات حيث تمكنت القوات الأمريكية وقوات التحالف من إسقاط 28 طائرة مسيرة".
وأكد البيان أن "السفن التابعة للبحرية الأمريكية وسفن التحالف لم تتعرض لضرر جراء تلك الهجمات فيما لم ترد تقارير من السفن التجارية في المنطقة عن وقوع أي أضرار".
وأوضح أن "هذه الاجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وكانت الخارجية الأمريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا الحوثي خصوصا السفن التي تحمل مساعدات إنسانية.
وأعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح "الإرهاب" بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)

ا م م / م م ج




MENAFN09032024000071011013ID1107956703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث