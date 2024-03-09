الإسباني مارتين يحرز المركز الأول في التجارب التأهيلية الثانية لبطولة العالم للدراجات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9 - 3 (كونا) -– أحرز المتسابق الإسباني خورخي مارتين دراج فريق (بريما براماك) المركز الأول في التجارب التأهيلية الثانية في السباق الرئيسي لجائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية من بطولة العالم للدراجات النارية (للموتوجي بي) للموسم 2024 التي جرت اليوم السبت بعدما سجل الزمن الأسرع في اللفة وقدره 789ر50ر1 دقيقة محققا زمنا قياسيا جديدا في حلبة (لوسيل) خلال حصص التجارب التأهيلية.
وحجز الإسباني خورخي مارتين مركز الانطلاق الأول غدا الأحد في السباق الرئيسي لجائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية التي تشكل الجولة الافتتاحية من النسخة ال75 من بطولة العالم للدراجات النارية (للموتوجي بي) للموسم 2024 بقطر تحت الأضواء الكاشفة التي انطلقت أمس الجمعة وتختتم منافساتها غدا الأحد وسط مشاركة أبرز دراجي العالم.
واحتل الدراج الإسباني المركز الأول في التجارب التأهيلية الثانية التي جرت اليوم متفوقا بفارق 083ر0 ثانية عن أقرب منافسيه الإسباني أليكس إسبارجارو دراج فريق (أبريليا) الذي حصد مركز الانطلاق الثاني بزمن قدره 872ر50ر1 دقيقة.
وحجز الإيطالي إنيا باستيانيني دراج فريق (دوكاتي لينوفو) قطب الانطلاق الثالث بعدما سجل ثالث أسرع توقيت بزمن قدره 875ر50ر1 دقيقة وذلك أمام الجنوب إفريقي براد بيندر دراج فريق (كي تي أم) الذي سجل زمنا قدره 913ر50ر1 دقيقة ليأتي بذلك في مركز الانطلاق الرابع.
وعلى صعيد منافسات فئة (الموتو 2) أحرز الإسباني آرون كانيت مركز الانطلاق الأول في السباق الرئيسي بعدما سجل الزمن الأسرع في اللفة خلال التجارب التأهيلية وقدره 788ر56ر1 دقيقة وبفارق 102ر0 ثانية عن أقرب منافسيه مواطنه ألونسو لوبيز الذي حصد مركز الانطلاق الثاني بينما ذهب مركز الانطلاق الثالث إلى الإسباني الآخر ألبرت أريناس الذي جاء في المركز الثالث بزمن قدره 025ر57ر1 دقيقة.
وفي منافسات فئة (الموتو 3) نال الإسباني دانيال هولجادو مركز الانطلاق الأول في السباق الرئيسي بعدما سجل الزمن الأسرع خلال التجارب التأهيلية وقدره 267ر02ر2 دقيقة متفوقا بفارق 265ر0 ثانية عن مواطنه إيفان أورتولا صاحب مركز الانطلاق الثاني فيما كان مركز الانطلاق الثالث من نصيب الإسباني الآخر خوسيه أنطونيو رويدا الذي جاء ثالثا بزمن قدره 596ر02ر2 دقيقة.
أما في سباق فئة (سبرينت) ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية فقد أحرز الإسباني خورخي مارتين اللقب والفوز وهو الثاني لمارتين في سباق (سبرينت) الذي يقام في قطر للمرة الثانية ضمن جائزة قطر الكبرى حيث احتل المركز الأول بعدما قطع مسافة السباق المكون من 11 لفة ولمسافة 59ر18 كيلو مترا في زمن قدره 287ر41ر20 دقيقة.
وفي منافسات النسخة السادسة لبطولة قطر للدراجات النارية (للسوبر ستوك) والتي أقيمت على هامش سباق الخطوط الجوية القطرية الكبرى حقق الدراج القطري عبدالله القبيسي لقب السباق الأول من الجولة الأولى اذ احتل القبيسي المركز الأول في فئة (600 سي سي) ضمن السباق الذي شهد مشاركة 27 دراجا وامتد ل10 لفات ولمسافة 5ر54 كيلو مترا وذلك بعدما سجل زمنا قدره 526ر10ر21 دقيقة.
وتفوق الدراج القطري بفارق 165ر0 ثانية عن أقرب منافسيه ومواطنه سعيد السليطي صاحب المركز الثاني فيما جاء القطري الآخر مشعل النعيمي في المركز الثالث بزمن قدره 318ر31ر21 دقيقة.
وعلى صعيد منافسات فئة (300 سي سي) الذي امتد ل7 لفات ولمسافة 2ر38 كيلومترا تمكن الدراج الإيطالي إدوارد بيا من الفوز بلقب السباق الذي شهد مشاركة سبعة متسابقين بعدما احتل المركز الأول بزمن قدره 111ر40ر16 دقيقة متفوقا بفارق 967ر0 ثانية عن منافسيه الدراج البريطاني ارون روبنسون فيما جاء الدراج المصري محمود البنا في المركز الثالث بزمن قدره 591ر54ر16 دقيقة. (النهاية)
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