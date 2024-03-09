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الإسباني مارتين يحرز المركز الأول في التجارب التأهيلية الثانية لبطولة العالم للدراجات

3/9/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9 - 3 (كونا) -– أحرز المتسابق الإسباني خورخي مارتين دراج فريق (بريما براماك) المركز الأول في التجارب التأهيلية الثانية في السباق الرئيسي لجائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية من بطولة العالم للدراجات النارية (للموتوجي بي) للموسم 2024 التي جرت اليوم السبت بعدما سجل الزمن الأسرع في اللفة وقدره 789ر50ر1 دقيقة محققا زمنا قياسيا جديدا في حلبة (لوسيل) خلال حصص التجارب التأهيلية.
وحجز الإسباني خورخي مارتين مركز الانطلاق الأول غدا الأحد في السباق الرئيسي لجائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية التي تشكل الجولة الافتتاحية من النسخة ال75 من بطولة العالم للدراجات النارية (للموتوجي بي) للموسم 2024 بقطر تحت الأضواء الكاشفة التي انطلقت أمس الجمعة وتختتم منافساتها غدا الأحد وسط مشاركة أبرز دراجي العالم.
واحتل الدراج الإسباني المركز الأول في التجارب التأهيلية الثانية التي جرت اليوم متفوقا بفارق 083ر0 ثانية عن أقرب منافسيه الإسباني أليكس إسبارجارو دراج فريق (أبريليا) الذي حصد مركز الانطلاق الثاني بزمن قدره 872ر50ر1 دقيقة.
وحجز الإيطالي إنيا باستيانيني دراج فريق (دوكاتي لينوفو) قطب الانطلاق الثالث بعدما سجل ثالث أسرع توقيت بزمن قدره 875ر50ر1 دقيقة وذلك أمام الجنوب إفريقي براد بيندر دراج فريق (كي تي أم) الذي سجل زمنا قدره 913ر50ر1 دقيقة ليأتي بذلك في مركز الانطلاق الرابع.
وعلى صعيد منافسات فئة (الموتو 2) أحرز الإسباني آرون كانيت مركز الانطلاق الأول في السباق الرئيسي بعدما سجل الزمن الأسرع في اللفة خلال التجارب التأهيلية وقدره 788ر56ر1 دقيقة وبفارق 102ر0 ثانية عن أقرب منافسيه مواطنه ألونسو لوبيز الذي حصد مركز الانطلاق الثاني بينما ذهب مركز الانطلاق الثالث إلى الإسباني الآخر ألبرت أريناس الذي جاء في المركز الثالث بزمن قدره 025ر57ر1 دقيقة.
وفي منافسات فئة (الموتو 3) نال الإسباني دانيال هولجادو مركز الانطلاق الأول في السباق الرئيسي بعدما سجل الزمن الأسرع خلال التجارب التأهيلية وقدره 267ر02ر2 دقيقة متفوقا بفارق 265ر0 ثانية عن مواطنه إيفان أورتولا صاحب مركز الانطلاق الثاني فيما كان مركز الانطلاق الثالث من نصيب الإسباني الآخر خوسيه أنطونيو رويدا الذي جاء ثالثا بزمن قدره 596ر02ر2 دقيقة.
أما في سباق فئة (سبرينت) ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية فقد أحرز الإسباني خورخي مارتين اللقب والفوز وهو الثاني لمارتين في سباق (سبرينت) الذي يقام في قطر للمرة الثانية ضمن جائزة قطر الكبرى حيث احتل المركز الأول بعدما قطع مسافة السباق المكون من 11 لفة ولمسافة 59ر18 كيلو مترا في زمن قدره 287ر41ر20 دقيقة.
وفي منافسات النسخة السادسة لبطولة قطر للدراجات النارية (للسوبر ستوك) والتي أقيمت على هامش سباق الخطوط الجوية القطرية الكبرى حقق الدراج القطري عبدالله القبيسي لقب السباق الأول من الجولة الأولى اذ احتل القبيسي المركز الأول في فئة (600 سي سي) ضمن السباق الذي شهد مشاركة 27 دراجا وامتد ل10 لفات ولمسافة 5ر54 كيلو مترا وذلك بعدما سجل زمنا قدره 526ر10ر21 دقيقة.
وتفوق الدراج القطري بفارق 165ر0 ثانية عن أقرب منافسيه ومواطنه سعيد السليطي صاحب المركز الثاني فيما جاء القطري الآخر مشعل النعيمي في المركز الثالث بزمن قدره 318ر31ر21 دقيقة.
وعلى صعيد منافسات فئة (300 سي سي) الذي امتد ل7 لفات ولمسافة 2ر38 كيلومترا تمكن الدراج الإيطالي إدوارد بيا من الفوز بلقب السباق الذي شهد مشاركة سبعة متسابقين بعدما احتل المركز الأول بزمن قدره 111ر40ر16 دقيقة متفوقا بفارق 967ر0 ثانية عن منافسيه الدراج البريطاني ارون روبنسون فيما جاء الدراج المصري محمود البنا في المركز الثالث بزمن قدره 591ر54ر16 دقيقة. (النهاية)

س س س / م م ج




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