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مقتل 5 أشخاص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة بجنوبي لبنان

3/9/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 9 – 3 (كونا) -- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من تسعة آخرين في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على بلدة (خربة سلم) جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن مقاتلات الاحتلال أطلقت صاروخين من نوع (جو - أرض) مستهدفة منزلا وسط بلدة (خربة سلم) ما أدى مقتل "عائلة من أربعة أشخاص نازحة من بلدة (بليدا) إضافة إلى شخص آخر".
وأضافت أن فرق الإسعاف والإغاثة عملت على انتشال الجثامين ونقلها إلى مستشفى (تبنين الحكومي) إلى جانب الجرحى الذين هم من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.
وأشارت إلى أن الغارة أدت إلى تدمير المنزل بشكل كامل وبخسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) إعلانها استهداف عناصرها قوة عسكرية للاحتلال في محيط (جبل أدير) حيث حققوا فيها "إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح اضافة إلى استهداف دورية للاحتلال أثناء دخولها إلى موقع (المالكية).
وكانت دورية مشتركة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد تعرضت بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان في وقت سابق اليوم إلى "رشقات من أسلحة رشاشة" أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من دون وقوع إصابات. (النهاية)

ا ي ب / م م ج




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