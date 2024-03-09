مقتل 5 أشخاص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة بجنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 9 – 3 (كونا) -- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من تسعة آخرين في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت على بلدة (خربة سلم) جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن مقاتلات الاحتلال أطلقت صاروخين من نوع (جو - أرض) مستهدفة منزلا وسط بلدة (خربة سلم) ما أدى مقتل "عائلة من أربعة أشخاص نازحة من بلدة (بليدا) إضافة إلى شخص آخر".
وأضافت أن فرق الإسعاف والإغاثة عملت على انتشال الجثامين ونقلها إلى مستشفى (تبنين الحكومي) إلى جانب الجرحى الذين هم من سكان المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.
وأشارت إلى أن الغارة أدت إلى تدمير المنزل بشكل كامل وبخسائر فادحة بعشرات المنازل المحيطة.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة) إعلانها استهداف عناصرها قوة عسكرية للاحتلال في محيط (جبل أدير) حيث حققوا فيها "إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح اضافة إلى استهداف دورية للاحتلال أثناء دخولها إلى موقع (المالكية).
وكانت دورية مشتركة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد تعرضت بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان في وقت سابق اليوم إلى "رشقات من أسلحة رشاشة" أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من دون وقوع إصابات. (النهاية)
ا ي ب / م م ج
MENAFN09032024000071011013ID1107956701
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