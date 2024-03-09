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الدوري الفرنسي.. (لانس) يفوز الوصيف (ستاد بريست) بهدف نظيف

3/9/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 9 - 3 (كونا) -- فاز فريق (لانس) على ضيفه (ستاد بريست) بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في استاد (بوليرت ديليليس) ضمن الجولة ال25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم فريق (لانس) بهدف سدده لاعب الدفاع الفرنسي روبين أغويلار في أسفل وسط المرمى في الدقيقة ال32 من عمر المباراه.
وحاول الفريقان أن يعززا موقفهما ولكن دون جدوى.
وبهذه النتيجة يستقر (بريست) في الوصافة من جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 46 نقطة بينما يقع فريق (لانس) في المركز الرابع برصيد 42 نقطة. (النهاية)

م ع / م م ج




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