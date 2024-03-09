رئيس الاتحاد الإفريقي يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إيقاف القتال بالسودان خلال رمضان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 3 (كونا) -- رحب الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى إيقاف القتال في السودان خلال شهر رمضان المبارك.
وقال ولد الغزواني في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية "أرحب بالقرار الصادر يوم أمس عن مجلس الأمن الدولي بأغلبية أعضائه والمتضمن الدعوة إلى إيقاف فوري للأعمال العدائية في السودان قبل حلول شهر رمضان".
وحث الأطراف المعنية على "الالتزام بهذا القرار بما يحقن الدماء السودانية الغالية ويسمح بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق ويمهد للسير في طريق التوصل إلى إيقاف دائم وشامل للقتال وعودة الأمن والاستقرار لجمهورية السودان".
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا مقدما من المملكة المتحدة يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان أثناء شهر رمضان المبارك وسعي جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويدعو القرار - الذي حظي بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت - جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويصادف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين. (النهاية)
م ر ي / م م ج
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