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رئيس الاتحاد الإفريقي يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إيقاف القتال بالسودان خلال رمضان

3/9/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 3 (كونا) -- رحب الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى إيقاف القتال في السودان خلال شهر رمضان المبارك.
وقال ولد الغزواني في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية "أرحب بالقرار الصادر يوم أمس عن مجلس الأمن الدولي بأغلبية أعضائه والمتضمن الدعوة إلى إيقاف فوري للأعمال العدائية في السودان قبل حلول شهر رمضان".
وحث الأطراف المعنية على "الالتزام بهذا القرار بما يحقن الدماء السودانية الغالية ويسمح بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق ويمهد للسير في طريق التوصل إلى إيقاف دائم وشامل للقتال وعودة الأمن والاستقرار لجمهورية السودان".
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا مقدما من المملكة المتحدة يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان أثناء شهر رمضان المبارك وسعي جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويدعو القرار - الذي حظي بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت - جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويصادف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين. (النهاية)

م ر ي / م م ج




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