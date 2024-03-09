Sunday, 10 March 2024 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإسباني.. (جيرونا) يصعد لوصافة الدوري بالفوز على (أوساسونا) بهدفين نظيفين

3/9/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 3 (كونا) -- حقق فريق (جيرونا) الفوز على منافسه (أوساسونا) بهدفين نظيفين اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل كريستيان بورتوغيس (الملقب ببورتو) هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 فيما أضاف زميله البرازيلي سافيو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 86 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (مونتيليبي) البلدي ليحصد (جيرونا) النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 62 نقطة.
وبذلك استعاد (جيرونا) المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة من (برشلونة) الذي هبط إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة في حين تجمد رصيد (أوساسونا) عند 36 نقطة في المركز 10 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (برشلونة) الثالث بهدف نظيف على (مايوركا) أمس الجمعة فيما سقط (أتلتيكو مدريد) الرابع أمام (قادش) بهدفين دون رد في وقت سابق اليوم على أن يستضيف المتصدر (ريال مدريد) برصيد 66 نقطة منافسه (سيلتا) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / م م ج




MENAFN09032024000071011013ID1107956698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث