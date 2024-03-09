الدوري الإسباني.. (جيرونا) يصعد لوصافة الدوري بالفوز على (أوساسونا) بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 9 - 3 (كونا) -- حقق فريق (جيرونا) الفوز على منافسه (أوساسونا) بهدفين نظيفين اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل كريستيان بورتوغيس (الملقب ببورتو) هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 فيما أضاف زميله البرازيلي سافيو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 86 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (مونتيليبي) البلدي ليحصد (جيرونا) النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 62 نقطة.
وبذلك استعاد (جيرونا) المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة من (برشلونة) الذي هبط إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة في حين تجمد رصيد (أوساسونا) عند 36 نقطة في المركز 10 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (برشلونة) الثالث بهدف نظيف على (مايوركا) أمس الجمعة فيما سقط (أتلتيكو مدريد) الرابع أمام (قادش) بهدفين دون رد في وقت سابق اليوم على أن يستضيف المتصدر (ريال مدريد) برصيد 66 نقطة منافسه (سيلتا) غدا الأحد. (النهاية)
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