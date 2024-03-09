(التعاون الإسلامي) ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيقاف الأعمال القتالية بالسودان خلال شهر رمضان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 3 (كونا) -- رحبت الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2724 الذي يدعو إلى إيقاف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها إلى مناشدة أمينها العام حسين طه أول من أمس الخميس لجميع الأطراف المتحاربة في السودان العمل على إيقاف الأعمال العدائية وجميع أعمال العنف بكافة أشكاله وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ولفتت إلى دعوته لاستئناف التفاوض في إطار منبر محادثات جدة للوصول إلى اتفاق دائم لإيقاف إطلاق النار والعمل على تحقيق تسوية سلمية باعتبارها المخرج الوحيد لإنهاء هذه الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلم والاستقرار.
وأكدت الأمانة العامة دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوداني ومساندة تطلعاته في السلام والديمقراطية والأمن والتنمية والتزامها بتسخير جميع إمكانياتها لدعم السودان اتساقا مع قرارات القمة الاسلامية ومجلس وزراء الخارجية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك مع دعوة جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويحث القرار الذي حظي بتأييد 14 عضوا مع امتناع روسيا عن التصويت جميع الأطراف على ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (إعلان جدة).
ويصادف منتصف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وهو الصراع الذي راح ضحيته حتى الآن عشرات الآلاف بين قتيل وجريح. (النهاية)
ف ن / م م ج
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