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(التعاون الإسلامي) ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيقاف الأعمال القتالية بالسودان خلال شهر رمضان

3/9/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 3 (كونا) -- رحبت الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2724 الذي يدعو إلى إيقاف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها إلى مناشدة أمينها العام حسين طه أول من أمس الخميس لجميع الأطراف المتحاربة في السودان العمل على إيقاف الأعمال العدائية وجميع أعمال العنف بكافة أشكاله وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ولفتت إلى دعوته لاستئناف التفاوض في إطار منبر محادثات جدة للوصول إلى اتفاق دائم لإيقاف إطلاق النار والعمل على تحقيق تسوية سلمية باعتبارها المخرج الوحيد لإنهاء هذه الأزمة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلم والاستقرار.
وأكدت الأمانة العامة دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوداني ومساندة تطلعاته في السلام والديمقراطية والأمن والتنمية والتزامها بتسخير جميع إمكانياتها لدعم السودان اتساقا مع قرارات القمة الاسلامية ومجلس وزراء الخارجية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المبارك مع دعوة جميع أطراف الصراع إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار.
ويحث القرار الذي حظي بتأييد 14 عضوا مع امتناع روسيا عن التصويت جميع الأطراف على ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (إعلان جدة).
ويصادف منتصف الشهر المقبل مرور عام على اندلاع القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وهو الصراع الذي راح ضحيته حتى الآن عشرات الآلاف بين قتيل وجريح. (النهاية)

ف ن / م م ج




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