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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/9/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3141363 الكويت - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يؤكد ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية لحفظ أمن البلاد واستقرارها وهو "الهدف الأسمى الذي يعمل الجميع من أجله".

3141359 الكويت - دولة الكويت ترحب بتبني مجلس الأمن قراره رقم 2724 الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في جمهورية السودان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك وإلى تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
3141355 غزة - فريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي الطبي يبدأ إجراء عمليات جراحية دقيقة للمصابين الفلسطينيين في عدد من مستشفيات قطاع غزة.
3141400 بيروت – مصرع خمسة أشخاص وإصابة أكثر من تسعة آخرين في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (خربة سلم) جنوبي لبنان.
3141398 واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أن القوات الأمريكية وقوات التحالف أسقطتا 28 طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي مع تصاعد وتيرة الهجمات في منطقة البحر الأحمر.
3141372 نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الصراع في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته على الإطلاق.
3141356 إسلام آباد - عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في باكستان في إسلام آباد تنتهي بانتخاب مرشح الحكومة الائتلافية آصف علي زرداري ليصبح الرئيس ال14 في تاريخ بلاده وذلك بعد تمكنه من الحصول على أغلبية الأصوات بواقع 411 صوتا ليصبح رئيس باكستان للمرة الثانية في تاريخه خلفا للرئيس المنتهية ولايته الدكتور عارف علوي.
3141393 واشنطن - الرئيس الامريكي جو بايدن يوقع على ستة قوانين إنفاق فيدرالي بقيمة 460 مليار دولار توفر التمويل الكافي حتى نهاية السنة المالية الجارية. (النهاية)

م م ج




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