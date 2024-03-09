موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3141363 الكويت - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يؤكد ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية لحفظ أمن البلاد واستقرارها وهو "الهدف الأسمى الذي يعمل الجميع من أجله".
3141359 الكويت - دولة الكويت ترحب بتبني مجلس الأمن قراره رقم 2724 الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في جمهورية السودان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك وإلى تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
3141355 غزة - فريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي الطبي يبدأ إجراء عمليات جراحية دقيقة للمصابين الفلسطينيين في عدد من مستشفيات قطاع غزة.
3141400 بيروت – مصرع خمسة أشخاص وإصابة أكثر من تسعة آخرين في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (خربة سلم) جنوبي لبنان.
3141398 واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أن القوات الأمريكية وقوات التحالف أسقطتا 28 طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي مع تصاعد وتيرة الهجمات في منطقة البحر الأحمر.
3141372 نيويورك - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الصراع في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته على الإطلاق.
3141356 إسلام آباد - عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في باكستان في إسلام آباد تنتهي بانتخاب مرشح الحكومة الائتلافية آصف علي زرداري ليصبح الرئيس ال14 في تاريخ بلاده وذلك بعد تمكنه من الحصول على أغلبية الأصوات بواقع 411 صوتا ليصبح رئيس باكستان للمرة الثانية في تاريخه خلفا للرئيس المنتهية ولايته الدكتور عارف علوي.
3141393 واشنطن - الرئيس الامريكي جو بايدن يوقع على ستة قوانين إنفاق فيدرالي بقيمة 460 مليار دولار توفر التمويل الكافي حتى نهاية السنة المالية الجارية. (النهاية)
م م ج
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