الجيش الأميركي يعلن إسقاط 28 مسيرة في البحر الأحمر

الجيش الأميركي يعلن إسقاط 28 مسيرة في البحر الأحمر
التاريخ
3/9/2024 11:23:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 10 آذار (بترا)- أعلن الجيش الأميركي مساء أمس السبت عن اسقاط 28 مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبحسب موقع البنتاغون الإلكتروني، قالت القيادة العسكرية المركزية (سنتكوم) إن المسيرات التي أسقطها الجيش الأميركي بين الساعة 4 و8 صباحا، لم تصب أي سفينة تجارية أو عسكرية بأضرار.
من جهة أخرى، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بالصواريخ على سفن تجارية وحربية أميركية، وهو الأكبر منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
10/03/2024 06:25:19
MENAFN09032024000117011021ID1107956695
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