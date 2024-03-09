بايدن: نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته الحرب في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 10 آذار (بترا)- قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" مساء أمس السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته الحرب في غزة.
وبحسب واشنطن تايمز، سئل بايدن خلال المقابلة عما إذا كان هناك "خط أحمر" يجب على إسرائيل ألا تتجاوزه في الحرب على غزة، وبالذات فيما ما إذا كان هجوم إسرائيلي واسع النطاق في مدينة رفح بجنوب القطاع الفلسطيني سيشكل "خطا أحمر، أجاب بايدن "هذا خط أحمر لكني لن أتخلى عن إسرائيل أبدا.
وأضاف إن الدفاع عن إسرائيل يبقى ذا أهمية قصوى، فلا خط أحمر أريد من خلاله وقف شحنات الأسلحة بالكامل، إذ أن القبة الحديدية لن تحمي الإسرائيليين في هذه الحالة.
واستدرك بايدن قائلا "هناك خطوط حمر، فمن غير الممكن أن يموت 30 ألف فلسطيني آخرين أيضا.
ولم يعد بايدن يخفي إحباطه من رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوم الجمعة قال بايدن إن على نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.
ووجهت إدارة بايدن أخيرا انتقادات أكثر حدة للدولة العبرية منذ بدء الحرب في غزة، شملت دعوة حكومة نتنياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات الغذائية والصحية لقطاع غزة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
10/03/2024 06:16:57
MENAFN09032024000117011021ID1107956694
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