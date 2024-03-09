بايدن: نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته الحرب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 10 آذار (بترا)- قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" مساء أمس السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته الحرب في غزة.

وبحسب واشنطن تايمز، سئل بايدن خلال المقابلة عما إذا كان هناك "خط أحمر" يجب على إسرائيل ألا تتجاوزه في الحرب على غزة، وبالذات فيما ما إذا كان هجوم إسرائيلي واسع النطاق في مدينة رفح بجنوب القطاع الفلسطيني سيشكل "خطا أحمر، أجاب بايدن "هذا خط أحمر لكني لن أتخلى عن إسرائيل أبدا.

وأضاف إن الدفاع عن إسرائيل يبقى ذا أهمية قصوى، فلا خط أحمر أريد من خلاله وقف شحنات الأسلحة بالكامل، إذ أن القبة الحديدية لن تحمي الإسرائيليين في هذه الحالة.

واستدرك بايدن قائلا "هناك خطوط حمر، فمن غير الممكن أن يموت 30 ألف فلسطيني آخرين أيضا.

ولم يعد بايدن يخفي إحباطه من رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوم الجمعة قال بايدن إن على نتنياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة.

ووجهت إدارة بايدن أخيرا انتقادات أكثر حدة للدولة العبرية منذ بدء الحرب في غزة، شملت دعوة حكومة نتنياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات الغذائية والصحية لقطاع غزة.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

10/03/2024 06:16:57

