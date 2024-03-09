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أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وارتفاع ملحوظ يومي الثلاثاء والأربعاء

3/9/2024 11:23:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
أما الثلاثاء، فتسود المملكة رياح جنوبية شرقية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وتتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تنشط الرياح على فترات ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتكون الأجواء الأربعاء، مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5 وفي مرتفعات الشراة 14 - 3, وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 7, وفي الأغوار الشمالية 25 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 27 - 13، وفي البحر الميت 26 - 12، وفي خليج العقبة 27 - 13 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
10/03/2024 06:10:04

MENAFN09032024000117011021ID1107956693

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