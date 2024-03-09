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رمال أبو شديد تكتسي بالبرد

3/9/2024 11:22:25 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت عدة محافظات ومراكز تابعة لمنطقة نجران، أمس وأول أمس، أمطارًا غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد شكلت لوحة جمالية، بعد أن غطت رمال منطقة أبو شديد شرق نجران، وكذلك جنوب غرب بني خطمة، والأفاعيد، وشرق عان حبونا، فضلا عن جريان السيول بأوديتها، كما عمت الأمطار مناطق ثجر، والهويمل، والمندفن، وخباش، وبئر عسكر، والقرن غربا، وبني حراضة، ووادي صخي، والرحبة، وهدادة شمالا، والمشقح جنوب شرق يدمة، وكذلك أجزاء متفرقة من الطريق المؤدي إلى محافظة شرورة.
وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن عن هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة، مع وجود تأثيرات مصاحبة، ومن أهمها رياح شديدة تصل سرعتها من 40 إلى 49 كم في الساعة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية بنجران وشرورة، والعديد من المحافظات التابعة لها.

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