رمال أبو شديد تكتسي بالبرد

(MENAFN
- Al Watan) شهدت عدة محافظات ومراكز تابعة لمنطقة نجران، أمس وأول أمس، أمطارًا غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد شكلت لوحة جمالية، بعد أن غطت رمال منطقة أبو شديد شرق نجران، وكذلك جنوب غرب بني خطمة، والأفاعيد، وشرق عان حبونا، فضلا عن جريان السيول بأوديتها، كما عمت الأمطار مناطق ثجر، والهويمل، والمندفن، وخباش، وبئر عسكر، والقرن غربا، وبني حراضة، ووادي صخي، والرحبة، وهدادة شمالا، والمشقح جنوب شرق يدمة، وكذلك أجزاء متفرقة من الطريق المؤدي إلى محافظة شرورة.
وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن عن هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة، مع وجود تأثيرات مصاحبة، ومن أهمها رياح شديدة تصل سرعتها من 40 إلى 49 كم في الساعة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية بنجران وشرورة، والعديد من المحافظات التابعة لها.
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