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بطل الجمباز أبو السعود يبحث عن ذهبية باكو لحسم تأهله إلى الأولمبياد

3/9/2024 11:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يبحث لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، عن خطف الميدالية الذهبية على جهاز "حصان المقابض"، وذلك عندما يخوض اليوم نهائيات الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والمقامة في العاصمة الأذرية باكو، وسط مشاركة قياسية لأكثر من 300 لاعب يمثلون 80 دولة.
ونجح اللاعب أبو السعود في بلوغ نهائيات "باكو" بعدما حل بالمركز الخامس في التصفيات بمجموع 14.733 نقطة، وستكون "الميدالية الذهبية" – حال نجح بتحقيقها - بمثابة الإعلان الرسمي عن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" للمرة الأولى في مسيرة اللاعب وتاريخ اتحاد اللعبة.
وفي حال حقق أبو السعود ميدالية فضية أو برونزية أيضا، فإنه سيعزز حظوظه في التأهل الأولمبي مع امتلاكه 55 نقطة في الترتيب العام، لكن الإعلان الرسمي عن تأهله سيتأجل إلى الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل.
كما أن سيناريو غياب أبو السعود عن اعتلاء منصة التتويج في هذه الجولة – لا قدر الله - سيدخل اللاعب في حسابات صعبة، حيث يتأهل اللاعبان صاحبا المركزين الأول والثاني في نهاية الترتيب العام للجولات الأربعة من بطولة كأس العالم.
ويقول أبو السعود في معرض رده على استفسارات "الغد": "الحمد لله على كل ما تحقق، المعنويات مرتفعة وأضع الميدالية الذهبية نصب عيني، وإن شاء الله ربنا يكرمني بتحقيق الهدف والحلم بحسم الأمور من هذه الجولة".
وتابع: "أؤدي حركات على جهاز حصان المقابض بصعوبات جديدة تحت قيادة مدربي الأرمني جورجن، وأعتقد أننا نمتلك الكثير لمفاجأة المنافسين"، مثمنا الدعم الكبير الذي يتلقاه من أسرة اللعبة بقيادة سمو الأميرة رحمة بنت الحسن واللجنة الأولمبية.
وتمكن "البطل" أبو السعود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بعد أن جمع 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على 15.066 نقطة، علما بأن الجولات الأربع الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم تعد محطات تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.

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