Sunday, 10 March 2024 09:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضامن ينال برونزية نيكولا بطولة بيتروف الدولية للمصارعة

3/9/2024 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توج لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان الضامن، السبت، بالميدالية البرونزية، وذلك في بطولة نيكولا بيتروف الدولية والمقامة في بلغاريا.

وحقق الضامن برونزية وزن تحت ٨٧ كغم بعد أن فاز في نزاله الأول على اللاعب الأمريكي بنتيجة ٨-٠ ومن ثم فاز على اللاعب النمساوي بنتيجة ١٠-٤ قبل أن يخسر في نزالين أمام لاعبان من بلغاريا وفي نزال الميدالية البرونزية فاز على اللاعب الفرنسي بنتيجة ١٠-٧.

وتأتي هذه البطولة ضمن تحضيرات سلطان الضامن برفقة مدربه يحيى أبو طبيخ للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ والتي ستقام الشهر المقبل في قيرغيزستان.

MENAFN09032024000072011014ID1107956666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث