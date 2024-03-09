الضامن ينال برونزية نيكولا بطولة بيتروف الدولية للمصارعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توج لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان الضامن، السبت، بالميدالية البرونزية، وذلك في بطولة نيكولا بيتروف الدولية والمقامة في بلغاريا.
وحقق الضامن برونزية وزن تحت ٨٧ كغم بعد أن فاز في نزاله الأول على اللاعب الأمريكي بنتيجة ٨-٠ ومن ثم فاز على اللاعب النمساوي بنتيجة ١٠-٤ قبل أن يخسر في نزالين أمام لاعبان من بلغاريا وفي نزال الميدالية البرونزية فاز على اللاعب الفرنسي بنتيجة ١٠-٧.
وتأتي هذه البطولة ضمن تحضيرات سلطان الضامن برفقة مدربه يحيى أبو طبيخ للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ والتي ستقام الشهر المقبل في قيرغيزستان.
MENAFN09032024000072011014ID1107956666
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.