التقبيل يسبب تسوس الأسنان... دراسة

ويظهر تسوس الأسنان في شكل تجاويف صغيرة على سطح السن بسبب بعض البكتيريا الموجودة بالفم. هذه البكتيريا قد تنتج أحماضاً يمكنها مهاجمة مينا الأسنان.غير أن تسوس الأسنان يحدث عندما تجتمع عوامل أخرى مختلفة، منها الإكثار من الأطعمة والمشروبات السكرية أو النشوية، تشكيل رواسب جرثومية ونقص نظافة الفم، وفق مجلة Dental Caries العلملية المختصة في طب الأسنان.



تشير الدراسات إلى أن البكتيريا المسببة للتسوس عادة لا تكون موجودة بعد في تجويف الفم عند الأطفال حديثي الولادة. لكن الأمر لا يستغرق وقتاً طويلاً حتى تتكون أيضاً بداخل أفواههم.

وتنتقل هذه البكتيريا عن طريق الأم أو الأب، على سبيل المثال، بوضع اللهاية في أفواههم ثم تمريرها إلى الطفل أو مشاركة الملعقة معه. من سن معينة فصاعداً، يكون لدى كل شخص بكتيريا تسوس في فمه - حتى أولئك الذين لم يسبق لهم الإصابة بالتسوس أو لم يصابوا به على الإطلاق، إذ لا يمكن منع ذلك.



هل ينقل التقبيل بكتيريا التسوس؟



كما يمكن أن تنتقل بكتيريا التسوس من شخص إلى آخر لاحقا، سواء في مرحلة الطفولة أو البلوغ، على سبيل المثال، أثناء التقبيل، عند تناول الطعام بنفس الملعقة أو الشوكة، عند تناول قضمة من نفس الطعام أو عند مشاركة فرشاة الأسنان.



غير أن الثقوب الموجودة في سطح الأسنان بسبب التسوس ليست معدية في الواقع، لكنها تنشأ بشكل رئيسي عندما تجتمع البكتيريا الموجودة في الفم مع عوامل أخرى مختلفة، مثل عدم كفاية نظافة الأسنان على المدى الطويل.لأنه بعد حوالي 20 دقيقة فقط من تناول الطعام، تبدأ طبقة ناعمة تحتوي على البكتيريا في التشكل على أسنانك.من الممكن إزالتها عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل جيد.

وفي حالة لم يحدث ذلك، تتحول اللويحة إلى جير صلب، لا يمكن إزالته بفرشاة أسنان فقط.



إذا تركت هذه الرواسب فترة طويلة من دون علاج، فإنها يمكن أن تصل إلى طبقات أعمق من السن.

ومن أجل منع تسوس الأسنان، يُنصح بالاهتمام بنظافة الفم بشكل يومي وشامل، وكذلك بتناول نظام غذائي صحي وإجراء فحوصات الأسنان بانتظام، نقلا عن موقع dw.

