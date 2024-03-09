Sunday, 10 March 2024 09:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رمضان في القصر جاردن

3/9/2024 11:21:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


بعد أكثر من ثلاثين عاماً من التميز في إحياء أيام وليالي شهر رمضان الكريم, وتقديم ما لذ وطاب على بوفيه إفطار رمضاني مميز, تم في هذا العام تجهيز القصر جاردن بإضافة لمسات من التراث من حيث الديكوات وتقديم بوفيه إفطار غني بأكلات ست البيت العربيه والأطباق الإيطالية والصينية واليابانية والتي يتم تحضيرها أمام الزبائن من قبل طهاة اتيكو مجموعة فخر الدين يالإضافة لأطباق السحور والحلويات العربية والعالمية لسهرة رمضانية مع الأهل و الأحباب.


وبالتعاون مع الهيئة الأردنية الهاشمية سوف يتم تخصيص نسبة من المبيعات لدعم أهلنا في غزة.


من الجدير بالذكر أن اتيكو مجموعة فخرالدين تمتلك وتدير فندق القصر متروبول من فئة الأربع نجوم، القصر جاردن.


مطعم فخر الدين، كباب إكسبرس، مطعم و لاونج سولايا، ذا نب، رين تشاي، مركز برية الأردن ، ڤينجريت و يوشي.

MENAFN09032024000072011014ID1107956664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث