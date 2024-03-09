رمضان في القصر جاردن



بعد أكثر من ثلاثين عاماً من التميز في إحياء أيام وليالي شهر رمضان الكريم, وتقديم ما لذ وطاب على بوفيه إفطار رمضاني مميز, تم في هذا العام تجهيز القصر جاردن بإضافة لمسات من التراث من حيث الديكوات وتقديم بوفيه إفطار غني بأكلات ست البيت العربيه والأطباق الإيطالية والصينية واليابانية والتي يتم تحضيرها أمام الزبائن من قبل طهاة اتيكو مجموعة فخر الدين يالإضافة لأطباق السحور والحلويات العربية والعالمية لسهرة رمضانية مع الأهل و الأحباب.



وبالتعاون مع الهيئة الأردنية الهاشمية سوف يتم تخصيص نسبة من المبيعات لدعم أهلنا في غزة.



من الجدير بالذكر أن اتيكو مجموعة فخرالدين تمتلك وتدير فندق القصر متروبول من فئة الأربع نجوم، القصر جاردن.



مطعم فخر الدين، كباب إكسبرس، مطعم و لاونج سولايا، ذا نب، رين تشاي، مركز برية الأردن ، ڤينجريت و يوشي.